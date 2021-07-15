"Мусорный конфликт": Рижская дума идет на мировую с Советом по конкуренции и выплатит полумиллионный штраф

Готовится мировое соглашение в конфликте между Рижской думой, SIA Getliņi EKO и Советом по конкуренции о порядке хозяйственной деятельности, связанной с организацией сбора, вывоза и утилизации отходов в городе. Мировое соглашение предусматривает, что столичное самоуправление заплатит штраф в размере полумиллиона евро.

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Чтоб подтвердить мировое соглашение, сегодня в 18.00 будет созвано внеочередное заседание Рижской думы.

Лучше штраф, чем долгое судопроизводство

На заседании планируется принять решение о делегировании председателю Рижской думы Мартиньшу Стакису полномочий подписать мировое соглашение между Советом по конкуренции, Рижской думой и SIA Getliņi EKO о начатом в 2019 году судопроизводстве, связанной с организацией сбора, вывоза и утилизации отходов в городе.

Стороны планируют договориться, приняв во внимание существенные нарушения в "мусорной сфере", на которое указал Совет по конкуренции. Депутаты нынешнего созыва Рижской думы согласны с мнением Совета по конкуренции, что в этой сфере необходимо принимать решения, обеспечивающие полноценную конкуренцию. Готовность столичного самоуправления пойти на мировую объясняется и тем, что судопроизводство может затянуться и потребует больших расходов. С юридической точки зрения дело очень сложное: впервые Совет по конкуренции принял решение о применении временного регулирования.

Проект мирового соглашения предусматривает, что стороны договариваются о том, что Рижская дума выплатит штраф в размере 500 000 евро, а предприятие Getliņi EKO, в котором столичному самоуправлению принадлежит 97,7% частей капитала — штраф в размере 385 000 евро.

Как появилась Tīrīga

Как ранее сообщалось, в 2019 году Рижское самоуправление и Getliņi Eko заключили договор договор, оцениваемый в 686,3 млн евро, о процедуре общественного и частного партнерства о хозяйственной деятельности, связанной с организацией сбора, вывоза и утилизации отходов в городе. Победителем конкурса на право предоставлять городу услугу было признано SIA CREB Rīga, объединившее две компании Clean R и Eco Baltia vide. Согласно результатам конкурса, с 15 сентября 2019 года предприятие-победитель должно было заниматься мусором (в том числе, инвестировать средства в создание обновленной системы, предусматривающей и сортировку отходов) в ближайшие 20 лет.

В июне 2019 года Getliņi Eko и CREB Rīga зарегистрировали совместное общество Rīgas vides pakalpojumi, которое впоследствие было переименовано в

Tīrīga.

Злонамеренное использование доминирующего положения

В свою очередь, Совет по конкуренции, основываясь на подозрениях о возможном нарушении запрета на злонамеренное использование доминирующего положения, установленном 102-й статье Договора о деятельности Европейского Союза, возбудил дело против Рижской думы и Getliņi Eko.

Чтобы во время изучения ситуации, на "мусорном рынке" Риги все же сохранялась конкуренция, Совет по конкуренции принял решение применить временное регулирование. Это регулирование запрещало Tīrīga заключать договоры с жителями о сборе и вывозе мусора после 15 сентября 2019 года.

11 сентября 2019 года правительство объявило чрезвычайную ситуацию в "мусорной сфере" в Риге.

"Мусорные бои" в Рижской думе совпали с политическими. В апреле 2019 года с поста мэра Риги был снят Нил Ушаков ("Согласие"), начался раскол правящей коалиции Рижской думы. На момент объявления правительством чрезвычайной ситуации мэром Риги был Олег Буров ("Честь служить Риге").

В феврале 2020 года Рижская дума была досрочно распущена.