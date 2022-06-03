Музей оккупации потребует от бельгийского Зедельгема объяснений в связи со сносом памятника военнопленным

Музей оккупации Латвии потребует от самоуправления Зедельгема в Бельгии официальное объяснение действий муниципалитета в связи с демонтажом памятника, посвященного латвийским военнопленным, "Латвийский улей свободы". Об этом агентству LETA сообщила руководительница музея Солвита Виба.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Агентство LETA уже писало, что, следуя своему замыслу, Зедельгемский муниципалитет 31 мая демонтировал памятник и поместил его на хранение на складе. Это было сделано без согласования с автором монумента Кристапсом Гулбисом и партнерами муниципалитета в Латвии — Музеем оккупации и его обществом.

Виба пояснил, что на данный момент готовится официальное письмо в самоуправление, поскольку Музей оккупации публично выразил протест против сноса памятника. Музей оккупации и его общества также отклонили приглашение муниципалитета участвовать дистанционно в конференции в Zoom, которая запланирована на 7 июня.

Директор музея указала, что это приглашение было отклонено по нескольким причинам, например, известие о демонтаже памятника не было получено с решением самоуправления или документом. Музей об этом узнал в публичном пространстве, а не напрямую от Зедельгема.

"Мы несколько раз говорили самоуправлению, что даже после снятия таблички, переименования площади, создания рабочей группы по-прежнему считаем, что в этом вопросе мы партнеры по сотрудничеству, которых объединяют договорные отношения. Муниципалитет этого не соблюдает и нарушает принципы сотрудничества с партнерами по договору", — заявила Виба.

Она отметила, что демонтаж памятника неприемлем для музея, поскольку от самоуправления не поступило никаких документов. Музей запросит у муниципалитета решение, например, документ, содержащий выдержки из протокола, где решение обосновано и развернуто, а также указаны фактические обстоятельства, в которых в настоящее время находятся памятник и мемориальная доска. Директор музея подчеркнула, что как только будут получены официальные документы, музей и его общество оценят их содержание.

Как сообщалось ранее, 31 мая муниципалитет Зедельгема демонтировал и передал на склад объект среды — памятник "Латвийский улей свободы". Он был посвящен памяти 12 тысяч латышских легионеров, которых после Второй мировой войны захватили союзники и заключили в лагерь рядом с этим бельгийским городом.

О намерении самоуправления музей узнал из письма от 30 мая, но уже на следующий день столб с ульем, изготовленным художником Кристапсом Гулбисом, был демонтирован. Памятник символизировал "активность и общественную деятельность пленных латышских легионеров, сохранивших веру в восстановление латвийской государственности".