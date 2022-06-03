Музей оккупации потребует от бельгийского Зедельгема объяснений в связи со сносом памятника военнопленным
Foto: DELFI

Музей оккупации Латвии потребует от самоуправления Зедельгема в Бельгии официальное объяснение действий муниципалитета в связи с демонтажом памятника, посвященного латвийским военнопленным, "Латвийский улей свободы". Об этом агентству LETA сообщила руководительница музея Солвита Виба.

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Агентство LETA уже писало, что, следуя своему замыслу, Зедельгемский муниципалитет 31 мая демонтировал памятник и поместил его на хранение на складе. Это было сделано без согласования с автором монумента Кристапсом Гулбисом и партнерами муниципалитета в Латвии — Музеем оккупации и его обществом.

Виба пояснил, что на данный момент готовится официальное письмо в самоуправление, поскольку Музей оккупации публично выразил протест против сноса памятника. Музей оккупации и его общества также отклонили приглашение муниципалитета участвовать дистанционно в конференции в Zoom, которая запланирована на 7 июня.

Директор музея указала, что это приглашение было отклонено по нескольким причинам, например, известие о демонтаже памятника не было получено с решением самоуправления или документом. Музей об этом узнал в публичном пространстве, а не напрямую от Зедельгема.

"Мы несколько раз говорили самоуправлению, что даже после снятия таблички, переименования площади, создания рабочей группы по-прежнему считаем, что в этом вопросе мы партнеры по сотрудничеству, которых объединяют договорные отношения. Муниципалитет этого не соблюдает и нарушает принципы сотрудничества с партнерами по договору", — заявила Виба.

Она отметила, что демонтаж памятника неприемлем для музея, поскольку от самоуправления не поступило никаких документов. Музей запросит у муниципалитета решение, например, документ, содержащий выдержки из протокола, где решение обосновано и развернуто, а также указаны фактические обстоятельства, в которых в настоящее время находятся памятник и мемориальная доска. Директор музея подчеркнула, что как только будут получены официальные документы, музей и его общество оценят их содержание.

Как сообщалось ранее, 31 мая муниципалитет Зедельгема демонтировал и передал на склад объект среды — памятник "Латвийский улей свободы". Он был посвящен памяти 12 тысяч латышских легионеров, которых после Второй мировой войны захватили союзники и заключили в лагерь рядом с этим бельгийским городом.

О намерении самоуправления музей узнал из письма от 30 мая, но уже на следующий день столб с ульем, изготовленным художником Кристапсом Гулбисом, был демонтирован. Памятник символизировал "активность и общественную деятельность пленных латышских легионеров, сохранивших веру в восстановление латвийской государственности".

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