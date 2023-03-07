Мужа не пустили к умирающей жене: Восточная больница расследует инцидент

Рижская Восточная клиническая университетская больница проверяет действия врача, которая не позволила мужу навестить умирающую жену в отделении интенсивной терапии, сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мужчину не впустили не смотря на просьбы. Больница отмечает, что это не общепринятая практика, а несчастное стечение обстоятельств. Обычно посещать пациентов можно.

Пока что неясно, почему лечащий врач не проинформировала мужчину, что посещение возможно. В больнице журналистам сообщили, что к врачу, скорее всего, будет применено дисциплинарное наказание, а всех остальных медработников еще раз проинформируют о правилах посещения пациентов. Право навещать близких оговаривает и закон.