Мужчина погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Огре
Foto: LETA

В пятницу в результате пожара в многоквартирном доме в Огре погиб человек. Предположительно причина пожара — неосторожное курение, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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В 10.59 пожарные получили вызов на Малкалнский проспект в Огре, где в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома сгорел диван и пол в десять квадратных метров. Из здания были эвакуированы шесть человек.

В горевшей квартире сотрудники ГПСС обнаружили умершего человека. В 12.45 пожар был потушен. Возможной причиной этого могло быть неосторожное курение. Детектора дыма в доме не было.

В рождественскую ночь в 17.17 пожарные поспешили на улицу Кастаню в Саласпилсе, где сгорел двухэтажный жилой дом площадью 300 квадратных метров. Один человек получил травмы и был передан Службе неотложной медицинской помощи. В 5.18 пожар был потушен.

В минувшие сутки, с 6.30 24 декабря до 6.30 25 декабря, в ГПСС поступило всего 64 звонка — было потушено 14 пожаров, проведено 34 спасательных операции, а 16 звонков оказались ложными.

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