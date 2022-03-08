Музыкант Гунтарс Рачс начал работу в администрации Министерства финансов
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Музыкант Гунтарс Рачс начал работу в администрации министра финансов Яниса Рейрса. Об будет советником министра на полставки. Об этом агентству LETA сообщили в министерстве.

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Рачс — основатель нескольких объединений: Латвийского сообщества музыкальных исполнителей и продюсеров (LaIPA), Латвийского объединения авторов (LAA), Латвийского сообщество музыкальных продюсеров (LaMPA) и Объединения самозанятых музыкантов.

Одно из основных направлений его работы в качестве советника Рейрса — содействие созданию аккаунта хозяйственной деятельности.

Советник также будет вносить предложения, связанные с индустриям культуры и творчества и взаимодействием частного, государственного и неправительственного секторов, а также эффективным использованием бюджетных средств.

Рачс — барабанщик и автор песен, издатель латышской музыки, продюсер и владелец Izdevniecība MicRec, член Американской академии записи, лауреат множества музыкальных премий и автор семи книг.

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