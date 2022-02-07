Музыканты и организаторы мероприятий требуют отмены антиковидных ограничений

Музыканты, продюсеры и организаторы мероприятий призывают Кабинет министров последовать примеру соседних стран и отменить антиковидные ограничения.

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Письмо адресовано также отдельно руководству министерств культуры, экономики и здравоохранения. Авторы призывают последовать примеру Литвы, Эстонии и других европейских стран, открыв культурные мероприятия для посетителей.

Как отмечает руководитель концертного агентства L Tips Agency Гинтс Путниньш, постоянно меняющиеся ограничения и непоследовательность в их принятии и применении затрагивают сферы, связанные с оказание услуг в публичной среде — культурные, развлекательные, спортивные мероприятия, общественное питание, гостиничный бизнес.

"Мы понимаем и уважаем здоровье всего общества, мы также понимаем мировые процессы, связанные с пандемией Covid-19, но не понимаем, почему все решения в Латвии принимаются с опозданием, их меняют не по дням, а по часам, и у организаторов мероприятий, музыкантов и других творческих людей нет времени, чтобы приспособиться к ограничениям, не говоря уже о долгосрочном планировании", — сказал Путниньш.

По словам руководителя Kompānija NA Алдиса Яневича, любое мероприятие, его организация и техническое обеспечение — это не однодневный проект, оно долго готовится и технически организуется.

"Вот почему мы — техники, продюсеры, организаторы мероприятий и музыканты — не можем один день делать так, а другой иначе. Предсказуемость и разрешение работать жизненно важны для того, чтобы индустрия вообще функционировала, зарабатывала и платила налоги в госбюджет", — отметил Яневич.

Музыкант Донс заявил, что индустрия требует отмены всех ограничений с 1 марта. По его словам, Латвия находится в худшем положении среди стран Балтии, и, несмотря на самые строгие ограничения в сфере мероприятий и развлечений, ситуация с заболеваемостью никак не лучше, чем в Эстонии или Литве.

Как сообщалось, правительство в феврале планирует принять стратегию выхода из пандемии Covid-19.