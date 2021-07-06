МВД допускает обязательную вакцинацию полицейских, пограничников, пожарных

Министерства инициируют дискуссию о более строгих требованиях к невакцинированным против Covid-19, а также считают, что наградой за прививку может стать для работников дополнительный выходной или день отпуска. Министерства предлагают сделать вакцинацию обязательной для работников ряда поднадзорных им ведомств.

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Это следует из обобщения предложений профильных министерств, подготовленных Министерством здравоохранения.

Так Министерство обороны выступает за то, чтобы в отдельных отраслях вакцинация была необходимым условием для выполнения трудовых обязанностей. Речь идет о сферах с высоким риском эпидемиологической безопасности. Также оборонное ведомство считает, что нужно ужесточать условия посещения невакцинированными общественных мест, что снизит риски для всего общества.

Дополнительный день отпуска мог бы стать для работников стимулом пройти вакцинацию, считает также Министерство обороны. Эту норму следует включить в законодательство.

Министерство экономики разделяет точку зрения Министерства обороны, и предлагает предусмотреть оплаченный выходный день работникам после завершения полного цикла вакцинации. Такое мероприятие обойдется госбюджету в сумму от 18 до 28 млн евро, в зависимости от числа работников, который затребуют оплаченный выходной.

Министерство внутренних дел (МВД) считает, что нужно обеспечить иммунитет против Covid-19 тем работникам, обязанности которых связаны с выполнением важных государственных функций, обеспечением непрерывеости услуг, и чьи обязанности связаны с оказанием очных услуг.

По информации МВД, согласно этим критериям, обязательная иммунизация будет относиться работникам Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы и Управления по делам гражданства и миграции.

МВД инициирует установить в законе, что тем работникам, которые вакцинировались, дается дополнительный день оплачиваемого отпуска. По предварительным расчетам, в поднадзорных МВД учреждениям это потребует 885 309 евро. МВД призывает сохранить целый ряд ограничения для невакцинированных лиц, к примеру, ограничения на собрания.

Работники отдельных ведомств, поднадзорных Министерства сообщения, тоже для дальнейшего выполнения трудовых обязанностей должны будут привиться.

Пока ничего не сообщается о предложениях Министерства образования и науки. Ранее министр образования Анита Муйжнице (Новая Консервативная партия) говорила, что условие начала очной учебы в школах с сентября — вакцинация 80% педагогов. Также министр дала понять, что пока о выдвижении требования об обязательной вакцинации к учителям речь не идет.