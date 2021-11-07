МВД: эффективность фоторадаров снизилась, нужны новые меры борьбы с превышением скорости
Foto: LETA

Существующая система радаров теряет эффективность, об этом говорит растущее количество штрафов за превышение скорости. До конца года в стране появятся новые системы контроля средней скорости — на участках с особой интенсивностью движения и там, где за последние три года чаще всего происходят ДТП.

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Доля нарушений, связанных с превышением скорости, растет по сравнению с другими нарушениями правил дорожного движения, а примерно 5% водителей неоднократно грубо нарушают скорость, рассказала министр внутренних дел Мария Голубева (AP).

Сейчас в Латвии работает 112 фоторадаров — CSDD отвечает за 100 стационарных радаров, а 12 мобильных радаров находятся в ведомости Государственной полиции. По данным Госполиции за конец сентября, в этом году общая сумма штрафов, выписанных за нарушения, которые выявили фоторадары, составила 9 942 415 евро.

"Эти цифры говорят о том, что водителей уже не пугает величина штрафов и они продолжают нарушать правила", — заявил начальник Департамента безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янкевичс.

По словам Голубевой, раз существующая система штрафов теряет эффективность, необходимо найти другое решение.

Новые системы контроля могут появиться в Латвии уже в конце этого года, сообщает портал rus.lsm.lv. Сначала на Баусском и Лиепайском шоссе, а также на 13-ти километровом отрезке Шоссе А13 между Резекне и Даугавпилсом. Карта всех ожидаемых участков доступна на сайте Latvijas Valsts Ceļi.

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Госполиция Мария Голубева CSDD Фоторадары
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