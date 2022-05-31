МВД: государство слишком мало поддерживает волонтеров, которые помогают беженцам

"Со стороны государства мы слишком мало поддерживаем волонтеров, которые помогают беженцам из Украины", – заявил парламентский секретарь Министерства внутренних дел Мартиньш Штейнс.

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Некоторые волонтеры помогают украинским беженцам каждый день, и объемы работы выматывают добровольцев, заявил Штейнс. Он добавил, что самые активные волонтеры должны иметь доступ к государственным программам поддержки. Скорее всего, работа волонтеров будет нужна еще долго, считает представитель МВД.

Штейнс утверждает, что поддержал бы выделение дополнительного финансирования на деятельность негосударственных организаций (НГО), но со стороны правительства до сих пор не было единогласной поддержки этой инициативы.

Волонтеры, в том числе и те, кто принимает беженцев у себя дома, уже устают, подтвердила представительница общества "Хочу помочь беженцам" Линда Екабсоне. Нужно искать способы мотивировать этих людей, в том числе при помощи поддержки со стороны государства, считает она. А тем, кто принимает беженцев у себя дома, должно быть понятно, на какую поддержку они могут рассчитывать, добавила Екабсоне.

В новом инструменте, где жители могут опубликовать предложение о размещении у себя беженцев, самоуправления также смогут регистрировать решения о выплате поддержки, рассказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы Интарс Зитанс.

Также поступило предложение создать единый источник информации обо всех видах господдержки для жителей Украины. Его автор — председатель подкомитета стратегической коммуникации Айнарс Латковскис ("Новое Единство"). С этой идеей политик собирается обратиться к руководству Государственной канцелярии и к премьеру Кариньшу.