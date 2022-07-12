МВД готовит законопроект о дополнительной поддержке для украинских беженцев

На этой неделе Министерство внутренних дел (МВД) занимается разработкой и собирается начать продвижение поправок к Закону о поддержке мирных жителей Украины о еще одной мере первичной поддержке для размещения беженцев на срок до 60 дней, сообщил агентству LETA парламентский секретарь МВД Мартиньш Штейнс.

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Изменения готовятся по заданию коалиционного комитета по развитию. Ожидается, что они будут вынесены на обсуждение на заседании коалиции в среду, 13 июля. После этого планируется рассмотреть поправки в Кабинете министров, а затем на одном из внеочередных заседаний Сейма, пояснил Штейнс.

Поправки также предусматривают расширение полномочий самоуправлений в вопросах оказания поддержки, а также уточнение иных норм для обеспечения правовой ясности.

В качестве отдельного вопроса в ближайшее время планируется продвижение программы поддержки для неправительственных организаций (НПО), которые помогают украинцам. Возможн, объем программы поддержки НПО составит около 300 000 евро, однако эту сумму еще планируется уточнить до заседания правительства.

В свою очередь, законопроект, который будет представлен на этой неделе, предусматривает дополнение закона еще одним видом первичной поддержки — размещением на срок до 60 дней. Самоуправление сможет принять решение о размещении соответствующего мирного жителя Украины на срок до 60 дней только в том случае, если в муниципалитете будет достигнуто 80% от реального возможного количества размещаемых украинцев и не будет возможность обеспечить проживание беженца в другом месте.

Если будет предоставлена поддержка на срок до 60 дней, тогда украинец не сможет получить другой вид первичной поддержки — размещение на срок до 120 дней. Законопроект предусматривает, что государство продолжит предоставлять жилье, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Расходы на проживание, предоставляемое украинским беженцам, будут покрываться муниципалитетом с учетом выбранной продолжительности проживания, не превышающей максимальную объем, определенный Кабмином.

Самоуправление не сможет принять решение о размещении граждан Украины на срок до 60 дней в отношении тех беженцев, которые уже будут размещены до даты вступления поправок в силу. Такое условие будет введено для того, чтобы не допустить переселения беженцев с более дешевых на более дорогие места проживания.

Что касается другой, упомянутой выше программы поддержки НПО, которые помогают украинским беженцам, то она разрабатывается Фондом интеграции общества в соответствии с предложениями НКО и МВД, отметил Штейнс. Когда проект программы будет подготовлен, Министерство культуры направит его в правительство для дальнейшего рассмотрения.