МВД: Латвия обеспечит беженцев с Украины кровом и продовольствием

Министерство внутренних дел Латвии выступило с заявлением о том, что Латвия обеспечит беженцам с Украины проживание и продукты, а также предоставит другую помощь.

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Чтобы граждане Украины могли проживать и работать на территории Латвии, им выдадут долгосрочные визы в связи с правом на трудоустройство.

МВД просит граждан Украины, направляющихся в Латвию, не забывать о документах для поездок. При этом подчеркивается, что отсутствие документов не станет помехой для въезда граждан Украины в Латвию. Не станет преградой для въезда отсутствие сертификата Covid-19 или результата теста на Covid-19.

В том случае, если при въезде требуется неотложная медицинская помощь, об этом необходимо сразу же проинформировать пограничников или позвонить по номеру 113.

По прибытии в Латвию будет проведен пограничный контроль для лиц, въезжающих с биометрическими паспортами, а также будет проведена выдача виз лицам, у которых имеются другие документы для поездок, но нет визы для въезда на территорию ЕС.

Если у въезжающего гражданина Украины нет при себе документов, при содействии с компетентными ведомствами Украины будет проведена идентификация личности.

Гражданам Украины, не имеющим места для размещения на территории Латвии, нужно проинформировать об этом Государственную пограничную службу и в случае необходимости звонить по круглосуточным телефонам: 67913569 или 67913568.