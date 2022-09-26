МВД предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в отдельных регионах, граничащих с Россией

Министерство внутренних дел в связи с начавшейся в России мобилизацией предложит правительству на заседании во вторник рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны, граничащих с РФ. Об этом сообщил после заседания коалиции глава МВД Кристапс Эклонс (Attīstībai/Par!), информирует агентство LETA.

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Министр подчеркнул, что ситуация на государственной границе стабильна и находится под контролем, и в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Беларусью лучше, чем на границе Эстонии и Литвы с двумя странами-агрессорами. Однако Эклонc признал, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

Эклонс отметил, что МВД предоставит правительству обоснование чрезвычайной ситуации, чтобы Кабинет министров мог оценить это предложение вместе с представителями ответственных служб. По словам главы МВД, основные аспекты предложения обсуждались в коалиции в понедельник, и предложение было единогласно поддержано.

По словам Эклонса, основные причины необходимости введения чрезвычайной ситуация — возможность привлечения дополнительных ресурсов и Национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также усиления процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

Если правительство объявит чрезвычайную ситуацию во вторник, то фактически она будет введена на большей части восточного приграничья. Из-за возросшего давления нелегальной иммиграции из Беларуси, правительство Латвии с 11 августа прошлого года уже объявило чрезвычайное положение в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском уездах, а также в Даугавпилсе. До сих пор чрезвычайная ситуация продлевалась несколько раз. Сейчас она продлена до 10 ноября.

До субботы из-за объявленной в России мобилизации два человека запросили убежища в Латвии, ранее заявлял глава МВД, подчеркивая, что мобилизация в России как таковая не является основанием для предоставления убежища в Латвии.

Как уже сообщалось, в России объявлена ​​мобилизация вооруженных сил. Из-за этого в России начались акции протеста, страну уже покинули сотни тысяч мужчин, потенциально подлежащих мобилизации.