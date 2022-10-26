МВД предлагает продлить чрезвычайную ситуацию на границе c Беларусью до 10 февраля следующего года

Правительство планирует в ближайшее время принять решение о продлении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 февраля следующего года. В докладе Amnesty International утверждалось, что Латвия, Литва и Польша продолжают совершать серьезные нарушения под предлогом сдерживания "гибридной атаки" со стороны Беларуси.

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С учетом возросшего давления нелегальной иммиграции правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе с 11 августа прошлого года, и с тех пор она несколько раз продлевалась. В последний раз продлить чрезвычайную ситуацию было решено до 10 ноября. Сейчас Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект постановления правительства о продлении чрезвычайной ситуации до 10 февраля 2023 года.

С 10 августа 2021 года было предотвращено незаконное пересечение латвийской границы 7562 лицами.

С 1 августа 2022 года значительно увеличилось количество лиц, задержанных и не пропущенных в Латвию на латвийско-белорусской границе: в августе было предотвращено незаконное пересечение границы 301 лицом, в сентябре — 299 лицами, в октябре — 173. В отдельных случаях количество задержанных и не пропущенных лиц в одной группе составляло от 20 до 30 человек.

Как указывает МВД, важным обстоятельством является развязанная Россией война на Украине, которую, по сообщениям СМИ, поддерживает и Беларусь. От компетентных органов Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о незаконных пересечениях границы с территории Беларуси.

Таким образом, в дальнейшем будет продолжен усиленный мониторинг границы между Латвией и Беларусью. Также важно отметить, что Польша завершила строительство постоянного заграждения вдоль польско-белорусской границы и продолжается строительство постоянного заграждения на литовско-белорусской границе.

Поэтому есть вероятность, что Беларусь может воспользоваться отсутствием вдоль латвийско-белорусской границы постоянного забора, увеличив количество людей, нелегально пересекающих границу.

Кроме того, необходимо обеспечить единые скоординированные международные действия в отношении незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить одинаковую защиту границ стран всего региона с Беларусью.

Как сообщалось, после принятого Россией решения об объявлении мобилизации, целью которой является активизация боевых действий на территории Украины, и с целью предотвращения возможной угрозы внутренней безопасности Латвии недавно до 27 декабря была объявлена чрезвычайная ситуация в пунктах пересечения границы, а также в Алуксненском и Балвском краях.

Что говорилось в докладе Amnesty International

В то же время в начале октября международная организация Amnesty International опубликовала доклад "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" . В докладе утверждалось, что латвийские власти жестоко оттесняют беженцев и мигрантов от границы страны с Беларусью, грубо нарушая права человека: людей вынуждают жить зимой в палатках в лесу, подвергают пыткам.

"Латвия выдвигала беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: согласиться "добровольно" вернуться в свою страну или остаться в приграничной зоне, где им грозили задержание, незаконная депортация и пытки. В некоторых случаях их задержание на границе может быть равносильно насильственному исчезновению", — утверждала ситуацию директор европейских учреждений Amnesty International Ива Гедди.

По словам Гедди, "Латвия, Литва и Польша продолжают совершать серьезные нарушения под предлогом того, что они переживают "гибридную атаку" со стороны Беларуси. С приближением зимы и возобновлением движения на границе режим чрезвычайной ситуации по-прежнему позволяет латвийским властям незаконно отправлять людей обратно в Беларусь. Еще многие другие могут столкнуться с насилием, произвольным задержанием и другим жестоким обращением при ограниченном надзоре или вообще без надзора".

Латвийские власти отрицали обвинения Amnesty International .