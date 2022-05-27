МВД предлагает самоуправлениям самим покупать матрасы для размещения беженцев

Проблемы со стоимостью размещения в отелях, трудности с выходом на рынок труда и, следовательно, с арендой жилья. С такими проблемами сталкиваются самоуправления в контексте украинских беженцев. Они снова требуют четкого долгосрочного плана, по крайней мере, до конца этого года. Министерство внутренних дел (МВД), которое отвечает за конкретные вопросы, предлагает самоуправлениям приобрести матрасы, а вместо оплаты питания рассматривается вопрос о раздаче продуктовых наборов. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Государственная поддержка на помощь в размещении и питании украинцев продлена еще на 30 дней. МВД было предложено разработать план дальнейших действий. Понятно, что через 30 дней потребности не исчезнут, поэтому создается план помощи, но в более экономном режиме.

Школьные помещения, служебные гостиницы — вариант для размещения украинцев. Самоуправлениям необходимо указать, сколько кроватей и матрасов им нужно.

"В настоящее время четыре муниципалитета запросили определенное количество кроватей. Однако это истощит резервы", — сказал парламентский секретарь МВД Димитрий Трофимов.

В ведомстве предложили самоуправлениям покупать кровати и матрасы, размещать беженцев и получать за это компенсацию. Между тем, питание беженцев планируется обеспечить муниципальными продуктовыми наборами. Это лишь идеи, конкретных решений пока нет.

"И сегодня, впервые с начала войны, муниципалитеты встретились с премьер-министром. Например, в Елгаве более 1000 беженцев. Мы можем обеспечить их едой или они сами могут обеспечить себя питанием и жильем. И, конечно же, это будет происходить в школах", — заявил председатель Елгавской думы Андрис Равиньш.

В четверг, 26 мая, премьер-министр Кришьянис Кариньш на встрече с руководством Союза самоуправлений Латвии подчеркнул, что необходимо найти среднесрочные и долгосрочные решения для поддержки украинских беженцев в сфере питания и размещения. Решения должно найти МВД, которое отвечает за эти вопросы.