МВД предлагает вновь арестовывать пьяных водителей

Ситуация с пьяными водителями в Латвии катастрофична, поэтому необходимо вновь ввести административный арест, заявил в четверг на заседании совета по безопасности дорожного движения министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Административный арест в качестве наказания к пьяным водителям не применяется с 1 июля прошлого года. За это нарушение применяются повышенные штрафы и увеличен срок лишения прав. До этого административный арест для пьяных водителей применялся в течение нескольких лет.

Министр подчеркнул, что ситуация с этой категорией нарушений катастрофична. Штрафы этой проблемы не решают, кроме того, существуют сложности с их взиманием. Для воздействия на нарушителей правил дорожного движения необходима эффективная и последовательная политика наказаний.

Замначальника Государственной полиции Нормундс Крапсис согласился с тем, что государство должно искать эффективные решения проблемы. В прошлом году зарегистрированы 733 транспортных происшествия с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Арест больше не существует, но тенденция не позитивная. Это один шаг до трагедии, потому что такой водитель потенциально опасен", — сказал Крапсис.

В прошлом году за вождение в состоянии алкогольного опьянения было оформлено 2789 протоколов, за вождение под воздействием наркотиков — 211.