МВД: "пропавшие" с нейтральной территории беженцы вернулись в Беларусь
Foto: Saeimas administrācija

Люди, которые находились на нейтральной территории между Латвией и Беларусью в надежде попасть в Латвию, были впущены обратно на территорию Беларуси, рассказали агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

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"Комментировать их местонахождение на территории Беларуси — не в компетенции МВД", — подчеркнули в министерстве.

Представитель Пограничной службы Кристине Петерсоне подтвердила агентству, что сейчас вблизи латвийской границы больше нет людей, которые потенциально могли бы попытаться незаконно пересечь границу.

"Государственная пограничная служба, выполняя свои обязанности в обстоятельствах чрезвычайной ситуации и в рамках закона, провела необходимые мероприятия, чтобы вернуть в Беларусь желающих незаконно пересечь границу", — заявила Петерсоне.

Ранее сообщалось, что в день визита агентства ООН с границы Латвии и Беларуси пропали все застрявшие беженцы.

Представитель организации "Хочу помочь беженцам" Эгилс Грасманис был обеспокоен тем, что в ночь с 23 на 24 августа с границы пропали 83 человека. Латвийская Погранохрана не смогла это объяснить.

Грасманис рассказал, что организация приобрела еду для застрявших на границе людей, но 24 августа Погранохрана сообщила, что ее некому передать, а 23 августа прервался контакт с застрявшими соискателями убежища. Доброволец был в недоумении, как из четырех мест одновременно могли пропасть люди.

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