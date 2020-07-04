МВД просит 10 млн евро на обновление автопарка ГПСС

Для обновления автопарка Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) срочно требуются 10 млн евро, в противном случае, если проблема не будет решаться, в будущем придется закрыть несколько депо, говорится в докладе Министерства внутренних дел, который подан для рассмотрения на собрании государственных секретарей.

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МВД предлагает вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств для приобретения транспортных средств и специальной техники для ГПСС в 2021 году и в дальнейшем ежегодно рассматривать в рамках бюджетных законопроектов на следующий год.

МВД отмечает в докладе, что ГПСС недостаточно обеспечена транспортными средствами для выполнения своих функций, большое количество специальных автомобилей произведены более 20 лет назад или получены в 90-е годы как техническая помощь от Швеции и Германии.

"Если и в дальнейшем транспортные средства не будут своевременно приобретаться, ГПСС будет вынуждена закрыть несколько пожарных депо, а это означает, что фактическое время реагирования на происшествия увеличится в четыре-пять раз", — подчеркивается в докладе.

10 млн евро ежегодно для покупки техники ГПСС необходимо лишь для сохранения текущего состояния без перспектив развития в будущем, отмечает МВД.