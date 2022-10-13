МВД считает абсурдом обвинения Amnesty International, что в Латвии пытают беженцев

Министерство внутренних дел (МВД) и Государственная пограничная охрана отрицают "абсурдные" обвинения международной правозащитной организации Amnesty International в том, что Латвия проводила "с произволом выдворение и пытки беженцев и мигрантов". Латвийские власти считают, что такие выводы опираются на непроверенные утверждения о происходившем на латвийско-белорусской границе, сообщает агентство LETA.

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МВД утверждает, что до сих пор не констатировано ни одного случая, когда представители Государственной пограничной охраны, Национальных вооруженных сил или Государственной полиции применяли бы физическую силу или спецсредства против мигрантов. Государственная погранохрана не получала жалоб о применении физической силы или спецсредств от лиц, которые пытались незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.

"Мы не поддерживаем попытки усилия Amnesty International поставить знак равенства между, с одной стороны, неправомерной инструментализацией миграции Беларусью и преднамеренной угрозой внешним границам ЕС, а с другой стороны — лицами, которые действительно ищут убежища и находятся в уязвимом положении", — говорится в сообщении МВД.

По информации Государственной погранохраны, в период времени с объявления режима чрезвычайной ситуации 11 августа 2021 года и до 11 октября 2022 года перейти на территорию Латвии через границу с Беларусью было по гуманным соображениям разрешено 195 лицам. В прошлом году по этой причине в Латвию впустили 13 граждан Афганистана, 66 — Ирака, пять — Шри-Ланки, один — Пакистана, четыре — Сиии и пять граждан Турции. В этом году в Латвию впустили — 48 граждан Ирака, 19 — Ирана, семь — Шри-Ланки, 12 — Афганистана, двух — Индии, двух — Гвинеи, двух — Пакистана, одного — Эритреи и одного гражданина России.

В этом году 51 гражданин Афганистана и 36 граждан Ирака прибыли в Латвию через Рижский аэропорт, два гражданина Афганистана и четыре гражданина Ирака въехали в Латвию через погранпереходы Гребнево и Терехово, а четыре гражданина Ирака въехали через погранпереход Силене.

Эти данные, по мнению МВД, показывают, что латвийские учреждения уделяют внимание индивидуальным ситуациям, чтобы устранить угрозу жизни и здоровью человека.

Ни у одного государства нет обязанности впускать на свою территорию всех иностранцев, которые этого хотят, тем более лиц, которые осознанно пытаются незаконно пересечь государственную границу, уверено МВД.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному между Агентством ООН по делам беженцев и Государственной пограничной охраной, пограничник предоставляет наблюдателям агентства возможность производить мониторинг подачи ходатайств о предоставлении убежища в пунктах пересечения границы, последующей деятельности в соответствующем учреждении, получившем заявление о предоставлении убежища, условий приема и размещения соответствующих лиц и соблюдением требований соответствующего законодательства в отношении этих лиц.

МВД напоминает, что назначенный партнер Агентства ООН по делам беженцев — наблюдатель Латвийского центра по правам человека, который регулярно проводит такой мониторинг.

Представители Бюро омбудсмена Юриса Янсонса также неоднократно посещали как приграничные районы, так и латвийско-белорусскую границу. Ни в один из визитов сотрудники Госпогранохраны не получали выговоров за нарушения правовых норм, констатирует МВД.

Напомним, что международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором прямо обвиняет латвийских власти в жестоком отношении к мигрантам и беженцам на границе Латвии и Беларуси, насильственном выдавливании этих людей обратно в Беларусь, применении к ним физической силы и пыток.