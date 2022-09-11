МВД требует 1,7 млн ​​евро за безопасность при демонтаже советских памятников

Министерство внутренних дел Латвии призывает правительство принять решение о выделении 1,7 млн ​​евро службам внутренних дел в связи с мерами безопасности при демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы.

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Расходы на сумму 1,7 млн евро у служб МВД были в период с 9 мая по настоящее время, сообщает агентство LETA. Деньги требуются Государственной полиции, Службе государственной безопасности и Рижской муниципальной полиции, отмечают в министерстве.

16 июня в окончательном чтении Сейм Латвии принял закон "О запрещении выставления объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтажа на территории Латвийской Республики", которым предусмотрено, что объекты прославляющие тоталитарные режимы должны быть демонтированы к 15 ноября.

В конце августа в парке Победы был снесен советский монумент - памятник освободителям Риги. В течение нескольких дней в Пардаугаве снесли все скульптуры и 78-метровый обелиск, а теперь около этого места проводится ликвидация искусственного водоема.