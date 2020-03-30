МВД: во время кризиса полиции и пограничникам нужно платить на 20% больше

Министерство внутренних дел подготовило для членов правительственной коалиции предложение, предусматривающее введение кризисных доплат для полицейских и пограничников в размере 20% от зарплаты, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

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Для таких доплат на время чрезвычайной ситуации требуется найти 2 млн евро. Эти средства планируется найти в бюджете министерства.

Доплаты в случае одобрения будут выплачиваться тем сотрудникам Госполиции и Госпогранохраны, которые непосредственно задействованы в мероприятиях, связанных с чрезвычайной ситуацией.

Как сообщалось, 26 марта правительство приняло решение о выделении медикам доплат в размере до 50% от зарплаты в марте и в размере до 20% от зарплаты на протяжении двух последующих месяцев за работу по ограничению распространения Covid-19.