МВФ прогнозирует Латвии самый медленный рост экономики среди стран Балтии

В этом году в Латвии прогнозируется самый медленный рост экономики среди сран Балтии, говорится в осеннем прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

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В своем последнем обзоре перспектив мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ прогнозирует рост латвийской экономики на 4,5% в этом году, а в следующем году МВФ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии на 5,2%.

По оценкам МВФ, в этом году потребительские цены в Латвии вырастут на 2,6%, а в следующем году инфляция составит 3%.

По расчетам МВФ, безработица в Латвии достигнет 7,7% к концу этого года, но снизится до 7,2% в следующем году.

МВФ также прогнозирует, что текущий счет платежного баланса Латвии будет иметь дефицит в размере 1% ВВП в этом году, а в следующем году прогнозируется дефицит в 1,1% ВВП.

Здесь можно сравнить прогноз МВФ с тем прогнозом, на который опирался Кабинет министров при планировании госбюджета-2022.

На втором месте среди стран Балтии по темпам роста экономики — Литве, где в этом году МВФ прогнозирует рост экономики на 4,7%, в следующем году на уровне 4,1%.

Инфляция в Литве прогнозируется на уровне 3% в этом году, но оценивается в 2,8% в следующем году.

МВФ ожидает, что уровень безработицы в Литве упадет до 6,5% к концу этого года и оценивает, что в следующем году он упадет до 6,1%.

В Эстонии МВФ прогнозирует экономический рост на уровне 8,5% и 4,2% соответственно в этом и следующем году.

МВФ ожидает, что инфляция в Эстонии составит 3,8% и 4,9% в этом и следующем году соответственно.

Безработица в Эстонии, по оценкам МВФ, к концу года составит 6,5%, а в следующем году снизится до 6%.

В целом по еврозоне МВФ прогнозирует рост ВВП на 5% в этом году, а в следующем году рост экономики должен составить 4,3%.