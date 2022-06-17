МВФ резко увеличил прогноз инфляции и роста ВВП для Латвии

Международный валютный фонд (МВФ), завершая миссию в Латвии, повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны и инфляции на текущий и следующий год.

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На данный момент, по прогнозам МВФ, рост ВВП в нынешнем году составит 2,5%, в следующем — 2,7%.

В опубликованных в апреле прогнозах МВФ сообщал, что рост ВВП, соответственно, по годам составит 1% и 2,4%.

В то же время, по оценке МВФ, среднегодовая инфляция в Латвии в этом году составит 14,5%, а в следующем году — 7,5, а не 10% и 3,9% соответственно, как прогнозировалось ранее.

В МВФ отмечают, что в настоящее время главной задачей, стоящей перед латвийским правительством, является борьба с негативными последствиями войны в Украине. В краткосрочной перспективе фискальная политика должна помочь смягчить давление войны, в том числе влияние высоких цен на энергоносители на наиболее уязвимые слои населения, но в то же время страна должна улучшить инвестиции для обеспечения энергетической безопасности и поддержки восстановления экономики.

В долгосрочной перспективе правительству Латвии необходимо ускорить структурные реформы в экономике, чтобы способствовать перераспределению рабочей силы, решить долгосрочные проблемы интеграции рабочей силы и ускорить продвижение к более экологичному и разумному развитию.

В то же время, по мнению МВФ, фискальная поддержка для смягчения негативных последствий высоких цен на энергоносители должна быть краткосрочной и целенаправленной. В МВФ полагают, что комплексные меры не только сокращают ресурсы, доступные для поддержки уязвимых слоев населения, но и усиливают инфляционное давление.