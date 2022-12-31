"Мы должны продолжать путь к более сильной Латвии". Что сказал Кариньш в Новогоднем поздравлении?

"Мир изменился с 24 февраля так, как многим казалось невозможным", — сказал в новогоднем поздравлении премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). По словам главы правительства, в этом году он почувствовал силы общества сплотиться сильнее, чем когда-либо с момента восстановления независимости нашей страны.

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"Сегодня вечером мы смотрим в будущее с решимостью и смелой надеждой. С надеждой на лучшее завтра для нас и наших детей, на мир и безопасность. За этот год наши общие вызовы росли, и слово "безопасность" звучит иначе. Мир изменился с 24 февраля так, как многим казалось невозможным, но это реальность — тысячи людей, в Украине, рядом с нами, встречают новый год во мраке, холоде и страданиях", — сказал в своей речи премьер-министр: "Героическая борьба украинцев против российской брутальности и путинского империализма ясно показывает, что способность к объединению является решающей силой. Это сила, определяющая судьбы наций. Способность нашего общества сплотиться в этом году я почувствовал сильнее, чем когда-либо с момента восстановления независимости нашей страны. Я благодарен всем, как за сильную и сплоченную поддержку Украины и ее народа, так и за их активное участие в формировании и защите будущего нашей страны. Иногда мы разнообразны во взглядах, но богаты своей способностью сопереживать и помогать, принимая тех, кто в этом так нуждается прямо сейчас. Общие ценности — свобода, демократия и верховенство закона — являются незыблемой основой нашей открытости".

Также Кришьянис Кариньш подчеркнул, что "свободная и демократическая страна — это общий путь, где у каждого есть возможность сделать его безопаснее, сплоченнее и сильнее. Мы должны продолжать путь к более сильной Латвии. Мы делаем это уже сегодня, но вместе мы можем сделать гораздо больше для укрепления безопасности Латвии и НАТО. Сегодня вместе мы можем сделать гораздо больше, чтобы восстановить нашу экономику и сделать ее более устойчивой".

По словам премьера, латвийцам нужно "мобилизовать все силы для совместной работы во имя такого экономического роста, который улучшит жизнь для нас самих и будущих поколений".

"Путем широкой реструктуризации экономики и переориентации на высокотехнологичный экспорт мы должны обеспечить укрепление нашей безопасности, повышение уровня образования наших граждан, повышение конкурентоспособности нашего бизнеса, обеспечение нашей энергетической независимости и повышение качества жизни. В этом процессе перемен у каждого есть место и роль — и у профессионального педагога, и у квалифицированного сварщика, и у отличного врача. Наша общая задача — ответственно подходить к делу, думая о том, как каждый из нас может помочь строить свою страну", — сказал глава правительства.

"Оглядываясь назад на прошедший год, давайте признаем, что вместе мы выросли в нашем мужестве и зрелости самоопределения. Давайте признаем нашу силу, мощь которой снова и снова доказывает — мы сильный и крепкий народ, объединенный любовью к своей стране. Только мы сами и наши действия определяем его будущее", -заявил Кришьянис Кариньш в Новогоднем поздравлении.