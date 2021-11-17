"Мы находимся в надежных руках". Кариньш посетил границу Латвии и Беларуси

Граница Латвии находится в надежных руках - мы готовы к любым вызовам, заявил сегодня после посещения латвийско-белорусской границы премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Как агентству LETA сообщил пресс-секретарь политика Сандрис Сабаевс, Кариньш сегодня посетил границу Латвии и Беларуси, Силенский отдел погранохраны и пункт пограничного контроля "Силене".

Перед государственным праздником премьер в сопровождении начальника Госпогранохраны Гунтиса Пуятся встретился с пограничниками, солдатами Национальных вооруженных сил (НВС) и земессаргами, чтобы ознакомиться с их работой в условиях гибридной угрозы.

"Сотрудничество между Госпогранохраной, Госполицией и НВС безупречно", — заявил Кариньш, добавив, что граница Латвии находится в надежных руках.

Также премьер поздравил пограничников, военных, земессаргов и полицейских с предстоящим праздником. Кариньш выразил благодарность за их работу и призвал гордиться такой сложной и ответственной работой.

"Будьте горды проделанной работой — она укрепляет нашу нацию и нашу страну!", — заявил премьер в завершении визита.

Во время поездки Кариньш также осмотрел забор на границе с Беларусью и указал, что правительство продолжит вкладываться в укрепление восточной границы.