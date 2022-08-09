"Мы никогда не тронем памятники на могилах солдат". Стакис дал интервью телеканалу "Дождь"

Памятники советским солдатам на местах захоронений будут Латвии всегда, заявил в интервью телеканалу "Дождь" мэр Риги Мартиньш Стакис.

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По словам Стакиса, он сам является добровольцем латвийской армии и для него важно чтить память солдат.

"Я могу пообещать, что мы никогда не тронем те памятники, которые находятся на захоронениях солдат. Я сам солдат, я доброволец латвийской армии. Для меня это важно. Когда я работал в Министерстве обороны мы каждое 8 мая возлагали цветы ко всем памятникам, вне зависимости от того, где воевал солдат. Такие памятники в Латвии всегда будут", — рассказал градоначальник.

Стакис также подчеркнул, что идея о сносе памятника в Пардаугаве не новая, она появилась еще в 1991 году, но к ее реализации приступили только сейчас. Мэр пояснил, что для этнических латышей этот памятник напоминает о советской оккупации и не ассоциируется со свободой.

"Мы должны разобраться с тем, что значит освободить. США и Великобритания освободили две трети Европы, не только прогнали нацистов, но и помогали восстановить такие страны как Франция и Бельгия, эти страны сейчас процветают. Наши "освободители" пришли за год до войны, в 1944 пришли снова в Ригу, здесь уже нацистов не было, но все равно решили остаться, отнять наше имущество, отправить нашу интеллигенцию, наши семьи в Сибирь и установить здесь свой порядок. Для нас это не освободители, мы это не считаем свободой. Поэтому для многих латышей это не "памятник победы", это "памятник оккупации". Это символ того, что произошло за те 50 лет. Мы не мазохисты, чтобы нас заставить это любить и ценить, но мы это терпели, поскольку мы соблюдаем международные договора", — указал политик.

Он отметил, что парк Победы, где находится монумент, назван так не в честь победы во Второй мировой войне, а в честь победы латышей в борьбе за независимость. Кроме того, Стакис вновь заявил, что решение о демонтаже и утилизации памятника является окончательным.

По мнению мэра столицы, памятник в Пардаугаве лишь разделяет общество, поэтому на его месте должно находиться что-то, что будет объединять людей. Например, детские и спортивные площадки.

В свою очередь, говоря о той части общества, для которой памятник имеет особое сентиментальное значение, Стакис признался, что понимает чувства этих людей.

"Я понимаю чувства тех, кто на это обижен, но нужно и понимать ту сторону, которые не хотят видеть этот памятник", — заявил мэр.

Как сообщалось ранее, согласно законодательству, памятник в Пардаугаве должен быть демонтирован до 15 ноября. Такое решение принял Сейм. Работы по сносу должны начаться уже в ближайшее время.