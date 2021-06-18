"Мы потеряем аудиторию старше 60". Русское вещание LTV7 завершает сезон перед уходом в Интернет.

С реорганизацией работы Русского вещания LTV7, которому предстоит с осени уйти из наземного телевещания в Сеть, будет утрачена немалая часть зрителей из числа тех 30-40 тысяч человек, которые ежевечерне смотрят по телевизору выпуск новостей на русском языке "Сегодня вечером". Такой прогноз высказала в эфире дискуссионной передачи "Точки над i" главный редактор Русского вещания Екатерина Сафронова, сообщает rus.LSM.lv.

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Физически перемещение будет выглядеть просто, сказала она: чтобы посмотреть новости, нужно будет зайти на интернет-портал Rus.LSM.lv, известный латвийской аудитории не первый год — он и станет основной площадкой Русского вещания. На Rus.LSM.lv уже идут прямые трансляции выпусков новостей.

В эфире Латвийского телевидения русские передачи присутствовали последние 30 лет. Теперь их там не будет. Ивар Аболиньш, глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), на вопрос ведущего передачи Алексея Дунды, доволен ли он уходом русских передач из эфира LTV, ответил так:

"Да, без сомнения. Потому что не достигалась аудитория, не было доступа к аудитории. Было 3000 русскоязычных зрителей! В Интернете мы сможем обратиться к большему числу зрителей.

Мы никак не можем говорить, что уменьшается содержание для нацменьшинств, учитывая бюджет новой платформы — миллионы евро, это большая сумма, чтобы проект мог стартовать. На Латвийском телевидении до сих пор на этот контент было немногим более полумиллиона. Это крупная сумма на столь небольшую аудиторию. А сейчас цель — обратиться к большей аудитории".

Екатерина Сафронова в ответ на это уточнила: "Есть ведь не только программы "Точки над i", "Личное дело" и прочие, у которых действительно телевизионные рейтинги не столь высоки. Есть еще программа "Сегодня вечером", ежедневные новости, которые изо дня в день стабильно на протяжении последних нескольких лет получают 30-40 тысяч зрителей. А 40-тысячная русскоговорящая аудитория, которая остается вообще без новостей — это аудитория 60+. Мы ее, к сожалению, теряем!". Сафронова отметила, что у многих передач другой показатель успешности передач — шэр, — в последнее время значительно вырос.

Ивару Аболиньшу задали вопрос: как он представляет себе обращение государства к старшей русскоязычной аудитории, когда Русского вещания на LTV больше не будет. Он ответил, что это лишь предположение, что старшее поколение не будет смотреть новости в Интернете, а также выразил уверенность, что команде Русского вещания удастся достичь этой аудитории в Интернете.

На этой неделе Русское вещание LTV7 закрывает телевизионный сезон программ "Маленькая пятница", "Точки над i" и "Личное дело". Эти передачи не вернутся в телевизионный эфир. Тем не менее, летом каждый день в 19:00 на LTV7 продолжат выходить новости на русском языке. В сентябре команда Русского вещания LTV7 начнет работать на платформе rus.LSM.lv.