"Мы продолжим начатое". Движение Par официально объявило о вхождении в новую коалицию Рижской думы

Движение Par официально сообщило о своем вхождении в новую коалицию Рижской думы.

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Как заявил агентству LETA исполнительный директор Par Микс Целминьш, принято решение продолжить работу в руководстве Рижской думы, реализуя начатые в 2020 году перемены для рижан.

"Мы продолжим начатое в образовании, повышая оценки школьников на централизованных экзаменах, привлекая новых учителей, сокращая очереди в детские сады, а также, развивая качественную, инклюзивную городскую среду в Риге", — отметил Целминьш.

"На данный момент мы, движение Par, оказались на важном перепутье. Как заведено в политике, ни один из выборов не легок. Мы с 3 июля, когда мэр Риги Мартиньш Стакис ушел в отставку, до этого дня делали все возможное, чтобы сохранить существующую коалицию перемен", — заявила сопредседатель Par Лайма Гейкина.

Движение предлагало решения для сохранения существующей коалиции, однако это не увенчалось успехом, поскольку "возможно, желание продолжать работать не было больше желания готовиться к муниципальным выборам 2025 года".

"Мы видим, что в этом созыве необходимы опыт и компетенция нашей партии, а также способность доводить дело до конца. Мы не можем бросить наши сферы ответственности. Рижские школы не могут быть оставлены в стороне, и это наш приоритет в Риге", — говорится в заявлении партии.

Par отмечает, что работа в самоуправлении не является битвой идеологий. С 2020 года различия с Национальным объединением не были препятствием для сотрудничества ни для "Прогрессивных", ни для Par.

Политики признали, что они обеспокоены включением "Код для Риги" и Latvijas attīstībai в коалицию, но считают, что их опыт позволит предотвратить риски коррупции и бесхозяйственности в самоуправлении.

"Мы не критики, но продолжим работать и очень надеемся, что наши союзники, "Прогрессивные", продолжат поддерживать то, что мы начали вместе", — говорится в заявлении партии.

Как сообщалось, новую коалицию Рижской думы могут поддержать 33 депутата.