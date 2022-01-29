Мы согласны с политикой конфиденциальности: как повысить безопасность в сети

В конце января отмечается день защиты данных. Согласно информации Латвийского центрального статистического управления, меньше половины латвийцев (46%) читают политику конфиденциальности сайтов, и всего 38,6 % пользователей интернета ограничивают или запрещают доступ к данным об их местонахождении. Руководительница отдела безопасности и конфиденциальности Huawei Technologies Марья Дундерфелт рассказала, как можно улучшить личную безопасность в интернете.

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Обратите внимание на то, с кем вы общаетесь, а также выясните и тщательно оцените, кто видит и имеет доступ к информации о вашей личной жизни.

"Кажущиеся невинными запросы о перечислении денег на банковский счет, фальшивые продавцы и не доставленные покупки — все это мы ежедневно видим в социальных сетях, — говорит руководитель отдела безопасности и конфиденциальности Huawei Technologies Марья Дундерфелт.

Не рекомендуется открывать электронные письма и приложения, полученные с незнакомых адресов электронной почты. Если вы получили письмо, например, о выигрыше в лотерею, сначала попробуйте убедиться в его аутентичности. Таким образом вы защитите и свою личную информацию, и компьютер от инфицирования вирусом или злонамеренных фишинговых атак.

Не подтверждайте политику конфиденциальности без прочтения и ознакомления

Чаще всего пользователи подтверждают политику конфиденциальности и правила использования программного обеспечения, даже не открыв их. Это опасная привычка, считает Дундерфелт. "Если вы не знакомитесь с правилами использования, например, перед установкой на компьютер новой программы, существует риск скачать вирус или вредоносное программное обеспечение. Поэтому я рекомендую всегда это делать, а также устанавливать программы только из надежных источников", — подчеркивает экспертка.

Избегайте неизвестных сайтов для шопинга и не сохраняйте данные карты

Если вы делаете покупки на неизвестных интернет-сайтах, информация вашей кредитной карты может попасть в чужие руки. Поэтому, насколько это возможно, старайтесь делать покупки только на популярных и хорошо известных сайтах и всегда проверяйте, что рядом с адресом сайта виден зеленый символ замка, а адрес начинается с букв https. Посещая какой-то новый интернет-магазин, сначала оцените сам сайт — проверьте, доступна ли вся информация о компании и является ли предлагаемый метод оплаты безопасным, а также, если возможно, посмотрите отзывы других клиентов, чтобы убедиться в том, что продавец надежен.

Некоторые сайты предлагают услугу хранения данных банковской карты — от этой привычки рекомендуется отказаться, так как данные банковской карты и аккаунта могут использоваться злоумышленниками.

Будьте осторожны и в повседневном использовании интернета

Развитие кибератак не стоит на месте — злоумышленники находят все новые способы, как получить доступ к нашим компьютерам и данным, поэтому осторожность нужно соблюдать и при ежедневном просмотре интернет-сайтов или социальных сетей. "Старайтесь избегать посещения незнакомых сайтов, а также не вводите личную информацию, пользуясь общественными сетями Wi-Fi", — советует Марья Дундерфелт.

Для безопасного соединения лучше использовать мобильную сеть (hotspot) с телефона или VPN — виртуальную частную сеть. Если вы воспользовались публичным Wi-Fi и общественным компьютером, убедитесь в том, что вы удалили историю просмотров", — добавляет Дундерфелт.

Также не забудьте установить на компьютер антивирусное программное обеспечение — хотя бы самую простую версию программы, которая может уберечь ваше устройство и данные от кибератак или вредоносного программного обеспечения.

О Дне защиты данных

Чтобы обратить внимание на вопросы индивидуальной кибербезопасности, 26 апреля 2006 года Европейский совет решил объявить этот день Днем защиты данных — сейчас этот день ежегодно отмечается 28 января во всем мире.

В этот день правительства, парламенты, учреждения по защите данных разных стран и другие участники проводят мероприятия, чтобы повысить осведомленность в вопросах права на защиту и конфиденциальности личных данных. Например, организуют кампании для широкой общественности, проводят образовательные проекты для учителей и школьников и устраивают дни открытых дверей в учреждениях по защите данных.