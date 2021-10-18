Поскольку агрессивные настроения в обществе усиливаются из-за пандемии, Ассоциация профессионалов безопасности призывает население с пониманием и уважением относиться к охранникам и их вкладу в поддержание порядка, сообщили в объединении.
Руководитель Службы безопасности предприятий группы Sanitex Артурс Умарс отметил, что сейчас общество переживает очень напряженное время, поскольку ограничения напрямую влияют на повседневную жизнь каждого латвийца, и из-за изменений люди начинают терять терпимость и сдержанность. В результате больше всего страдают сотрудники сферы обслуживания, в том числе работающие в секторе безопасности, которые сталкиваются с негативом, всплесками ненависти и необоснованными упреками.
Глава Службы безопасности отмечает, что часто те представители общественности, которые недовольны существующими ограничениями, напрямую обвиняют охранников, поскольку в их должностные обязанности входит контроль за соблюдением ограничений.
К сожалению, опыт показывает, что эти конфликты быстро перерастают в личные оскорбления и угрозы физической расправы в нерабочее время. Поэтому важно понимать и осознавать, что охранник заботится о безопасности населения как при совершении покупок, так и при посещении развлекательных или медицинских учреждений.
"Охранник — это точно такой же человек, как и все, кто после работы возвращается домой к семье и детям. Он один из нас. Так что давайте уважать друг друга и относиться к людям пониманием. Чем легче мы будем воспринимать ограничения и соблюдать определенные требования, тем быстрее мы переживем этот трудный для всех период", — подчеркнул Умарс.
Руководитель Службы безопасности Lidl Latvija Эдвардс Вердиньш заявил, что на данный момент ситуация показала особую важность охранников в обеспечении общественной безопасности и порядка. Эти люди добросовестно выполняют свои обязанности и, как и у всех остальных, у них есть жизнь вне работы. Поэтому остальным жителям стоит с уважением относиться к сотрудникам охранных предприятий и проделанной ими работе, подчеркнул Вердиньш.
Руководитель Службы безопасности Depo Diy Андрей Иванов уверен, что за рост числа конфликтов и агрессии ответственность несут все.
"Люди морально устали, они злятся, они начинают острые дискуссии и становятся агрессивными по отношению к охранникам, забывая, что их профессиональная рабочая среда уже полна стресса и давления на ежедневной основе. Охранники не виноваты в быстром распространении вируса и введении мер эпидемиологической безопасности. Однако их задача — следить за соблюдением правил", — заявил Иванов.
Как сообщалось ранее, с 11 октября в Латвии на три месяца объявлен режим чрезвычайной ситуации.