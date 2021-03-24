"Мы в этой чрезвычайной ситуации живем уже год". Кариньш прогнозирует, что ЧС после 6 апреля не продлят
Foto: Valsts kanceleja

Скорее всего, чрезвычайная ситуация в Латвии после 6 апреля не будет продлена, сделал прогноз относительно результатов сегодняшнего заседания правительства премьер Кришьянис Кариньш. Однако следует понимать, что это не означает резкую отмену существующих ограничений — будет вестись обсуждение смягчения отдельных мер, но пока что данный вопрос остается открытым, пояснил Кариньш в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

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"Мы в этой чрезвычайной ситуации живем уже год, и при небольшом улучшении уже нет необходимости использовать этот юридический термин. Это не означает, что ограничения сразу снимут — их будут изменять постепенно", — подчеркнул глава правительства.

Как уже сообщалось, сегодня Кабинет министров обсудит отмену чрезвычайного положения после 6 апреля. Группа оперативного управления под руководством директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса разработала предложения по смягчению ограничений.

Разрабатываются два варианта последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Кариньш пояснил, что при улучшении ситуации можно думать о введении новой модели безопасной жизни, которая предусматривает постепенное восстановление деятельности отраслей, где в настоящее время действуют ограничения.

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