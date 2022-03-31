Мы вам рады. Но не всем? В Латвию вывезли собак и кошек из Украины, и это стало проблемой

Кот Чарли проделал тот же маршрут, что и тысячи жителей Украины. Сначала он вместе с хозяевами, Натальей и Владимиром Хоробец, 40 часов добирался из Донецкой области во Львов, спасаясь от боевых действий. Латвийские волонтеры вывезли Чарли в Ригу, затем сюда же приехали Наталья и Владимир. Но у этой истории пока нет счастливого конца: Чарли к хозяевам не вернулся. Delfi рассказывает о том, как латвийцы спасают украинских домашних животных, и о том, почему на латвийской земле рады не всем котам и собакам.

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На фотографиях и кадрах видео из зоны боевых действий или с вокзалов мы ежедневно видим, как люди, спасаясь сами, вывозят в безопасное место и своих питомцев. Но это удается далеко не всем: у кого-то нет личного транспорта, кого-то не берут с животными в поезда и автобусы, а у кого-то просто больше нет средств на содержание своих четвероногих друзей. Люди вынуждены сдавать собак и кошек в приюты, ресурсы которых не безграничны.

Спасением этих кошек и собак занимаются волонтеры, среди которых оказалась жительница Латвии Расма Крейца с супругом Агрисом Коциньшем и друзьями Томом Лиепкалнсом и Андрисом Кришьянсом. К инициативе Расмы доставить украинским приютам гуманитарную помощь сразу подключились общества Zanimal Hope, DzīvniekuSOS, TUTTI Palīdzība Dzīvniekiem, Kaķu palīdzības centrs REMI, Biedrība Dzīvnieku palīdzības dienests, а также частные фирмы, ветеринарные клиники и обычные жители Латвии. Однако история о помощи украинским животным получила грустное развитие.

Благие намерения, эвакуация и карантин

В начале марта Расма с мужем и друзьями на двух грузовых автобусах с прицепами на свой страх и риск отправились на помощь украинским животным: "Сначала мы думали, что просто доедем до границы с Польшей и оставим гуманитарный груз там. Но потом решили везти его дальше сами. Когда выгружали корма в приюте во Львове, видели, как туда без конца шли беженцы, вынужденные расставаться со своими кошками и собаками. Много оставленных животных было и на Львовском вокзале, откуда отправлялись эвакуационные поезда в Европу. Вагоны были переполнены, на перронах жуткая давка, и людей с животными в поезд не пускали".

Волонтеры не смогли остаться в стороне. "Еще перед въездом в Украину мы на всякий случай проконсультировались с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) об условиях ввоза в Латвию животных украинских беженцев. В PVD тогда лишь отметили, что в Латвии эти животные должны будут провести в карантине 21 день, а затем их можно передавать на адопцию. Ни о каких особых требованиях речи не было", — говорит Расма.

После Львова волонтеры отвезли гуманитарный груз в Ивано-Франковск, а затем отправились к границе с Польшей. "В общей сложности мы забрали из Украины 40 собак со щенками и 34 кота. Некоторые животные были с документами, просто владельцы сдали их в приют, потому что не могли взять с собой", — вспоминает Расма. Когда транспорт с животными пересекал границу, украинская сторона не проверяла никаких документов. На территории Польши автобусы проверили, но никаких запретов или ограничений не было.

"Мы договорились с приютом Ulubele о том, что сможем разместить у них всех привезенных собак, — говорит Расма. — Вечером 9 марта мы уже были в Риге, собак оставили в вольерах и клетках на карантине. Все прошло без проблем. Кошек по договоренности отвезли в стационар при ветклинике в Иманте. Но на этом все хорошее и закончилось, потому что уже 10 марта PVD провела собрание и стала бить тревогу, что ввезенные нами животные могут представлять опасность из-за бешенства. В Ulubele приехали инспекторы, потребовавшие срочно чипировать и зарегистрировать собак. Двухнедельных щенков нельзя чипировать, их предложили усыпить. В итоге чипировали всех, кого можно, а затем собак оставили в карантине до 21 мая".

PVD, по словам Расмы, полагает, что собаки потенциально опасны, поскольку входят в группу риска. "Это не так, потому что многие из них были ранее вакцинированы. Ведь это домашние собаки, просто в силу обстоятельств они оказались в тяжелой ситуации. Получается, что прямые владельцы животных могут ввозить их без документов, и им верят, что собака привита и зарегистрирована. Если же мы спасаем домашних животных из приюта, то эти кошки и собаки представляют опасность из-за угрозы бешенства. Тогда вопрос: кто и как контролирует уже ввезенных животных?" — говорит Расма Крейца.

Инспекторы PVD наведались и в стационар, где разместили привезенных из Украины кошек. Вместо 21 дня карантина им предписали находиться в клетках еще 45 дней. И это тоже домашние животные, теперь уже с двойной прививкой от бешенства. Расма Крейца полагает, что, поскольку животным придется провести в карантине почти два месяца, возрастет нагрузка на приют. Вырастут траты на содержание животных.

Украинская общественная организация "Эко защита", передавшая волонтерам из Латвии животных, официально заявила, что все животные были переданы в приют предыдущими владельцами. "Ни одно животное не было выловлено на улицах нашего или другого города Украины", — отмечает "Эко защита". По данным Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в Украине зарегистрированной пандемии бешенства нет.

"Наша гражданская инициатива, желание помочь и людям, и животным Украины преподносятся как угроза обществу. Мы хорошо понимаем, насколько опасно бешенство. Мы просто хотим, чтобы ответственные органы подходили к своим обязанностям разумно, не смешивая всех воедино. Нужно понимать, где домашние вакцинированные животные, а где бродячие", — говорит Расма.

Безопасность и бешенство

25 февраля, уже на следующий день после вторжения вооруженных сил России на территорию Украины, PVD объявила о том, что для домашних животных украинских беженцев правила ввоза упрощаются. "Обычная процедура заключается в том, что при въезде из Украины животное должно быть чипировано, привито от бешенства и протестировано на антитела к бешенству, а также должен иметься сертификат о состоянии здоровья. Учитывая ситуацию, животные из Украины будут впускаться в Латвию и в том случае, если какое-то из этих условий не выполнено. После въезда в Латвию владелец животного сможет выполнить все формальности, включая чипирование животного, вакцинацию и тест на антитела к бешенству", — говорилось в заявлении PVD.

Однако уже 10 марта PVD скорректировала позицию, добавив пункт о животных из приютов: "Неконтролируемое перемещение в Латвию животных, находившихся в украинских приютах, может представлять опасность для здоровья людей и животных в Латвии. Учитывая широкое распространение бешенства в Украине, Продовольственно-ветеринарная служба призывает латвийские организации спасения животных и активистов не перевозить животных их украинских приютов в Латвию".

Пресс-секретарь ведомства Илзе Мейстаре заявила Delfi, что ЕС действительно упростил ввоз домашних животных их хозяевами в Латвию из Украины. "В то же время ЕС не намерен брать на себя еще большие риски, разрешая ввоз бездомных животных или применяя к ним те же послабления, что и для животных, въезжающих вместе с владельцами. Состояние здоровья бездомных животных неизвестно и, следовательно, риск бешенства в таких случаях намного выше, — отмечает Мейстаре. — Если животные ввозит организация, то должны быть выполнены все требования относительно подготовки животных к ввозу в ЕС. Нужно предъявлять ветеринарный сертификат на импорт определенного образца".

Что же касается периода, который ввезенные с Украины животные должны провести в карантине, то эти правила, по словам Мейстаре, касаются всех. Если животное въехало на территорию ЕС с владельцем, необходимо направиться в ветеринарную клинику для регистрации, чипирования и, при отсутствии действующей прививки от бешенства, бесплатной вакцинации. После визита к ветеринару животное следует наблюдать в течение 21 дня. Если самочувствие животного ухудшается или наблюдается необычное поведение, необходимо сообщить об этом ветеринару. При этом следует избегать контактов с другими животными.

"Согласно информации, имеющейся в распоряжении PVD, только около 20% украинских животных, владельцы которых обратились в ветеринарную клинику в Латвии, имели действующую вакцину против бешенства", — говорит Мейстаре.

Благодаря систематической вакцинации диких животных, которая с 2005 года регулярно проводится весной и осенью, в Латвии удалось полностью справиться с бешенством. Последний случай бешенства у лесных животных был выявлен в 2010 году, а у домашних животных — в 2012 году. Осенью 2014 года Всемирная организация по охране здоровья животных официально признала Латвию страной, свободной от бешенства.

С точки зрения PVD, животные, которых ввезла в страну Расма Крейца, считаются бездомными. Они были ввезены без необходимых документов из страны, пораженной бешенством: за последние два года в Украине бешенство диагностировали более чем у 1600 животных. Большая часть этих животных — кошки и собаки.

"Поэтому к ним применен статус потенциально инфицированных животных и определен карантин: на 45 дней до вакцинации против бешенства и на 21 день после вакцинации против бешенства, — говорит Мейстаре. — Если в Латвию ввезены бездомные животные, то в этом случае PVD призывает тех, кто их ввез, обратиться в Службу, чтобы определить продолжительность карантина в каждом индивидуальном случае. Цель карантина — обезопасить животных и людей от смертельного заболевания".

Бешенство — крайне опасное заболевание как животных, так и человека. Болезнь имеет длительный инкубационный период, иногда более года. Животное может выглядеть здоровым, но при этом быть зараженным. Экспресс-тесты для выявления бешенства еще не разработаны. Более того, диагноз можно поставить только после гибели животного, после лабораторного исследования головного мозга.

Спасенный, но обреченный?

Расма Крейца рассказывает историю одного из спасенных котов, Чарли. О спасении кота Чарли был снят сюжет на телеканале "Настоящее время". Историю Чарли в Facebook рассказала и защитница прав животных Ирина Власенко.

Хозяева кота, Наталья и Владимир Хоробец, 40 часов добирались во Львов из Донецкой области. Сойдя с поезда, хозяева Чарли не представляли, где и как теперь будут жить, поэтому принесли кота во львовский приют. В это же время туда приехала Расма со своей командой. Волонтеры предложили супругам вывезти кота в Латвию и поселить во временном доме. "Это был очень эмоциональный момент. Взрослые люди, прощаясь с котом, не могли сдержать слез", — вспоминает Расма.

Через несколько дней после того, как волонтеры увезли Чарли, у его хозяев тоже появилась возможность поехать в Латвию. Наталья и Владимир уже вторую неделю здесь, но из-за карантина забрать Чарли, который так скучает по хозяевам, что перестал есть, им удастся не скоро. "Именно здесь, в безопасности, животное стало угасать. Он сидит в карантине в стрессе, отказывается от еды. За это время он потерял почти килограмм веса. То есть мы его спасли, но здесь Чарли оказался практически обречен. При этом у Чарли есть выданный в Украине паспорт, он привит от бешенства. Это совершенно здоровый домашний кот. Но инспекторы PVD и слушать ничего не хотят. Нас прессуют, нам доказывают, что мы являемся разносчиками бешенства", — негодует Расма.

У Продовoльственно-ветеринарной службы, к которой портал Delfi обратился за комментарием, противоположное мнение. "Согласно имеющейся в распоряжении PVD информации, кот был ввезен вместе с бездомными животными, он не маркирован (поэтому предъявление какого-либо документа не связывает животное с его владельцем и справками о прививках (если такие вообще имеются)). Нахождение в карантине не значит, что в случае необходимости животному не может быть оказана ветеринарно-медицинская помощь", — пояснила порталу Delfi пресс-секретарь PVD Илзе Мейстаре.