"Мы зависим от других стран". Генпрокурор объяснил, почему громкое дело о закупках RS "заглохло"

Прокуратура в сотрудничестве с Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) проанализирует причины, по которым следователям пришлось прекратить масштабное уголовное дело о закупке транспортных средств муниципальной компанией Rīgas satiksme. Об этом заявил генеральный прокурор Юрис Стуканс, сообщает агентство LETA.

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Несмотря на прекращение дела, Стуканс напомнил, что информация, полученная в ходе расследования, послужила основанием для возбуждения четырех других уголовных дел, три из которых завершились ходатайствами об уголовном преследовании.

Стуканс также напомнил, что KNAB направил в общей сложности 22 запроса о правовой помощи и европейских распоряжениях в 12 стран.

"Запрошенные сведения были одним из важнейших источников информации для успешного завершения досудебного расследования. [...] Поскольку большинство зарубежных учреждений были скупы или формальны в своих ответах, вероятность получения доказательств была затруднена или полностью исключена. [...] Мы зависим от других стран, однако нами не было получено никакой информации, которая позволила бы двигаться дальше. Если мы не видим возможности получить дополнительные доказательства и других вариантов нет, то дело должно быть прекращено", — подчеркнул Стуканс.

В то же время генпрокурор отметил, что дело еще может быть возобновлено — при условии что в распоряжении следователей окажутся "дополнительные доказательства".

Стуканс не стал отрицать, что вопрос о качестве следственной работы тоже имеет место. По его словам, работа следователей и прокуроров будет проанализирована.

"Необходимо понять, чего не хватало в расследовании и почему результат такой. Мы должны проанализировать свою работу и сделать выводы на будущее", — подчеркнул генеральный прокурор.

Ранее Стуканс при вступлении в должность настаивал на том, чтобы прокуроры участвовали в расследовании дел с самого начала уголовного процесса. Также он недавно подписал распоряжение об участии надзорных прокуроров в оперативных делах во время разработки — это решение на днях подверг критике один из бывших сотрудников прокуратуры.

Контекст

Уже сообщалось, что KNAB и Генпрокуратуре не удалось установить конечных получателей взяток в деле о закупке транспортных средств Rīgas satiksme, поэтому дело было решено закрыть. Следствию удалось установить, что суммы, вероятно, перечислялись на банковские счета в Китае, но выяснить, что именно стал их конечным получателем в Рижской думе, правоохранители не смогли.

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Уголовный процесс был начат в связи с тремя закупками транспортных средств муниципальным предприятием Rīgas satiksme:

закупка низкопольных трамваев в 2016 году на общую сумму 62 597 477 евро,

закупка троллейбусов в 2013 году на общую сумму 131 646 135 евро,

закупка автобусов в 2013 году на общую сумму 75 808 297 евро.

Cогласно подозрениям правоохранителей, за каждый поставляемый в Ригу троллейбус, автобус и трамвай было заплачено в среднем 5-7% в качестве взятки, поэтому общая сумма могла быть около 13,5-20 млн евро.

Правоохранители изначально подозревали, что контракты на покупку транспортных средств подорожали на миллионы евро. Цена контракта на поставку троллейбусов увеличилась как минимум на 6,5 млн евро, контракта на поставку автобусов увеличилась как минимум на 4,9 млн евро, а контракта на покупку трамвая - как минимум на 3,1 млн евро, свидетельствует решение KNAB.