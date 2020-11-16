На 12 самых уникальных природных объектах Латвии вывешены праздничные флаги
Foto: Publicitātes attēli

Чтобы создать праздничное настроение и подчеркнуть красоту природы и ландшафта Латвии в это серое время года, Управление защиты природы (DAP) вывесит на 12 смотровых вышках по всей стране флаги Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Природа Латвии уникальна, и места под развевающиеся флаги выбраны так, чтобы акцентировать эти необычные природные территории. Например, на Большом Лиепукалнсе флаг поднят на высоте 323 метра над уровнем моря", — говорится в сообщении DAP. Стоит пояснить, что это означает, что на горе высотой 289 метров установлен 34-метровый флагшток.

На мысе Колка флаг установлен в месте, где пересекаются Дижюра (Большое море) и Мазюра (Малое море). В Кристакругсе флаг установлен, так как там находится самое большое болото в стране, а на лугах Ранду флаг подчеркивает "необычный прибрежный вид с важными для птиц местами".

Также флаги будут вывешены в заповеднике Burtnieku ezera pļavas в Вецлайцене, в национальном парке Слитере, природной резервации в Тейчи, природном парке Daugavas loki, в национальном парке Разна, заповеднике Liepājas ezers, Кемерском национальном парке.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

18 ноября дикая природа
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei