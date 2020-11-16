На 12 самых уникальных природных объектах Латвии вывешены праздничные флаги

Чтобы создать праздничное настроение и подчеркнуть красоту природы и ландшафта Латвии в это серое время года, Управление защиты природы (DAP) вывесит на 12 смотровых вышках по всей стране флаги Латвии.

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"Природа Латвии уникальна, и места под развевающиеся флаги выбраны так, чтобы акцентировать эти необычные природные территории. Например, на Большом Лиепукалнсе флаг поднят на высоте 323 метра над уровнем моря", — говорится в сообщении DAP. Стоит пояснить, что это означает, что на горе высотой 289 метров установлен 34-метровый флагшток.

На мысе Колка флаг установлен в месте, где пересекаются Дижюра (Большое море) и Мазюра (Малое море). В Кристакругсе флаг установлен, так как там находится самое большое болото в стране, а на лугах Ранду флаг подчеркивает "необычный прибрежный вид с важными для птиц местами".

Также флаги будут вывешены в заповеднике Burtnieku ezera pļavas в Вецлайцене, в национальном парке Слитере, природной резервации в Тейчи, природном парке Daugavas loki, в национальном парке Разна, заповеднике Liepājas ezers, Кемерском национальном парке.