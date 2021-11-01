На 25% увеличилось количество госпитализированных с тяжелой формой Covid-19

На прошлой неделе на 25% увеличилось количество госпитализированных пациентов с тяжелой формой Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В этот период в больницах находился 191 пациент в тяжелом состоянии.

На неделе с 25 по 31 октября количество новых случаев Covid-19 уменьшилось на 2%.

Тем не менее, как отмечает ЦПКЗ, пока рано делать выводы о стабилизации обстановки. Необходимы по крайней мере 1-2 недели мониторинга, чтобы оценить, как меняется ситуация.

Центр указывает на то, что в предыдущие две недели не проводился в полном объеме скрининг в школах, что также повлияло на статистику новых случаев.

С возобновлением скрининга в 1-3-х классах увеличилось количество тестов — в среднем в день проводилось 22 217 тестов и выявлялось 2375 новых случаев Covid-19.

Коэффициент репродукции вируса на прошлой неделе снизился до 0,97 по сравнению с прежним показателем 1,12.

Среди тех, у кого на прошлой неделе был выявлен Covid-19, 11 909 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, что составляет 72% общего количества новых случаев, а 4657 (28%) были привиты.

Таким образом, при сравнении распространения инфекции на 100 000 населения у непривитых и частично привитых она выявлялась в 2,4 раза чаще, чем у полностью вакцинированных.