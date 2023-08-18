На Адажской военной базе принесут присягу первые призывники в армию
Foto: LETA

Сегодня, 18 августа, на Адажской военной базе принесут присягу первые призывники службы государственной обороны (СГО), сообщили агентству LETA в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск.

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В торжественной церемонии примут участие министр обороны Инара Мурниеце, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, командир механизированной пехотной бригады Оскар Кудлис и родственники призывников.

Службу в СГО в составе механизированной пехотной бригады проходят 252 молодых человека.

Это первый призыв в СГО, а в 2024 году на 11-месячную службу планируется призвать еще 600 человек.

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