На Адажской военной базе принесут присягу первые призывники в армию

Сегодня, 18 августа, на Адажской военной базе принесут присягу первые призывники службы государственной обороны (СГО), сообщили агентству LETA в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск.

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В торжественной церемонии примут участие министр обороны Инара Мурниеце, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, командир механизированной пехотной бригады Оскар Кудлис и родственники призывников.

Службу в СГО в составе механизированной пехотной бригады проходят 252 молодых человека.

Это первый призыв в СГО, а в 2024 году на 11-месячную службу планируется призвать еще 600 человек.