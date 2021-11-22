На Адажском полигоне начинаются ежегодные военные учения Winter Shield 2021

С сегодняшнего дня по 4 декабря на Адажском полигоне пройдут ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021, сообщили агентству LЕТА в Минобороны.

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В учениях примут участие солдаты механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, земессарги, военнослужащие вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и командования вооруженных сил США в Европе.

Во время учений ежедневно с 9 до 23 часов будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.

Во время учений военная техника латвийских и союзных вооруженных сил будет перемещаться по латвийским дорогам, а военные самолеты — летать в воздушном пространстве.