На Адажском полигоне пройдут учения по стрельбе из самоходных гаубиц и минометов
Foto: LETA

На полигоне в Адажи с утра пятницы до утра субботы как днем, так и в темное время суток будут проходить учения по стрельбе из самоходных гаубиц, минометов, гранатометов и пулеметов, выяснило агентство LЕТА в Национальных вооруженных силах.

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Учения начнутся в пятницу в 6 утра и продлятся до 8 утра субботы.

В учениях также будут применяться осветительные заряды.

Армия призывает население отнестись к учениям с пониманием.

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