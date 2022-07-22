На Адажском полигоне пройдут учения по стрельбе из самоходных гаубиц и минометов

На полигоне в Адажи с утра пятницы до утра субботы как днем, так и в темное время суток будут проходить учения по стрельбе из самоходных гаубиц, минометов, гранатометов и пулеметов, выяснило агентство LЕТА в Национальных вооруженных силах.
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Учения начнутся в пятницу в 6 утра и продлятся до 8 утра субботы.
В учениях также будут применяться осветительные заряды.
Армия призывает население отнестись к учениям с пониманием.
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