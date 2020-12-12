На акции протеста на Набережной 11 ноября задержаны несколько человек, один напал на полицейского
Foto: DELFI

Во время акции протеста против ограничений, связанных с Covid-19, на набережной 11 ноября задержали несколько человек.

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Во время задержания некоторые протестующие препятствовали движению полицейских машин, а также призывали сопротивляться представителям закона.

Как отметили в пресс-центр Госполиции, в ходе протестного мероприятия было совершено нападение на полицейского, получившего телесные повреждения. Нападавший задержан, против него начат уголовный процесс.

Также полиция задержала нескольких человек за другие нарушения. Начаты административные процессы за нарушение ограничений, связанных с Covid-19, за мелкое хулиганство и оказания сопртивления работникам полиции.

На акцию протеста, организованную президентом Клуба защиты окружающей среды в Риге, собралось по разным подсчетам от 500 до 1000 человек, т.е. более 25 человек, участие которых с учетом эпидемиологической ситуации в стране было разрешено.

Часть протестующих была в защитных масках, однако большинство пришли без них. Дистанцию собравшиеся по большей части не соблюдали.

Информация будет дополнена.
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LETA

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LETA
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