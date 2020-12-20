На акции протеста у памятника Свободы задержаны три человека

В воскресенье на состоявшемся у памятника Свободы пикете было задержано три человека, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

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Несмотря на то что пикет официально был запрещен, так как организаторы мероприятия не планировали соблюдать меры эпидемиологической безопасности, пара десятков человек все равно собрались в назначенном месте.

Государственная полиция была готова к такому повороту событий и в сотрудничестве с Рижской полиции самоуправления обеспечила порядок. Полицейские лично и, используя громкоговорители, призывали жителей не собираться и соблюдать дистанцию.

Начато несколько административных протоколов и задержаны три человека. В ходе проверки информации о гражданине Литвы — наличия у него заполненной электронной анкеты covidpass.lv и необходимости соблюдать самоизоляцию, мужчина отказался предоставлять свои личные данные, не подчинился требованиям полицейских и стал вести себя агрессивно. В это время еще два человека, стали мешать полицейским работать, провоцировать их на конфликт и вести себя агрессивно. Все трое доставлены в участок для дачи показаний и оценки ситуации.

В Государственной полиции отмечают, что в демократическом обществе у каждого есть права на свободу слова, однако эти права не являются неограниченными и не должны создавать угрозу для людей.

В полиции категорически отрицают слухи о том, что правоохранительные органы поддерживают подобные мероприятия. В Государственной полиции призывают каждого выполнять установленные требования, в том числе не собираться и использовать маски, а также не поддаваться на провокации и хорошо подумать, стоит ли участвовать в подобных мероприятиях.