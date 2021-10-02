На акцию протеста возле памятника Свободы собрались более 500 человек

На акцию протеста "против режима Кариньша-Левитса", которая началась в субботу в 13 часов возле памятника Свободы, собрались более 500 человек, среди которых лидеры партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс, Юлия Степаненко, Вилис Криштопанс и многие другие.

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Cобравшиеся пришли к подножью Милды с цветами, флагами и плакатами. Лидер партии Айнарс Шлесерс указал, что их политическая сила не является "антиваксерами", а выступает за добровольную вакцинацию против Covid-19 и требует, чтобы у жителей Латвии была свобода выбора.

Участники акции возложили цветы к подножью памятника Свободы. Также протестующие исполнили гимн Латвии и скандировали: "Свобода!"

За порядком во время акции следят Госполиция, а также Рижская муниципальная полиция. Представители Госполиции заявили, что во время пикета неоднократно и сознательно были нарушены правила антиэпидемиологической безопасности, а также требования, которые закреплены в законе "О собраниях, шествиях и пикетах".

Как известно, 18 сентября Шлесерс собрал более 1000 человек на набережной 11 ноября, чтобы выступить за добровольную вакцинацию.