На "антикризисные" деньги построят велодорожки между городами Латвии

Правительство поддержало в четверг строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры в Салдусском крае. Велодорожки соединят город с Ошкални и Эмбургой. На их строительство пойдут средства, выделенные на восстановления после кризиса из-за Covid-19.

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"Салдус может стать хорошим примером для других самоуправлений. Позитивно оценивается и инициатива самоуправления создать пешеходно-велосипедную дорогу от Салдуса до находящегося поблизости села Друва. Известно, что планируется дорожка, соединяющая Салдус с населенным пунктом Драудзиба. Таким образом, самоуправление не только заботится о безопасном и здоровом передвижении жителей, но и о том, чтобы привлечь большее количество семей жить и работать в сельских регионах", — подчеркнул парламентский секретарь Министерства сообщения Янис Бутанс.

Один из приоритетов министерства — создание инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, которая будет соединять города с находящимися поблизости населенными пунктами.

В этом году на средства госбюджета будет завершено строительство велодорожки в Мурьяни, от моста через Гаую до Мурьянской спортшколы вдоль дороги А3 (Инчукалнс-Валмиера). В этом же году планируется построить новые пешеходные и велодорожки в Сигулде — вдоль дороги V58, в Свете — вдоль дороги P95 (Елгава-Литовская граница), в Лиепне — вдоль дороги V455 (Виляка-Жигури-Лиепна), в Горнице — вдоль дороге P59 (Виляни-Ружина-Малта), в Озолини — вдоль дороги P61 (Краслава-Дагда).

В 2022 году планируется построить велодорожку между Ильги и Гробиней вдоль автодороги P106 (Эзере-Эмбуте-Гробиня), между Валмиерой и Бренгули вдоль дороги V196 (Валмиера-Бренгули-Биксея), от Цесиса до поворота в село Ливи вдоль дороги P14 (Умурга-Цесис), от села Сала до Екабпилса вдоль дороги Р76 (Айзкраукле-Екабпилс) и в Рижском районе вдоль дороги V35 (Шкиротава-Сауриеши).