На АПП "Бурачки" ведутся ремонтные работы, водителей грузовиков просят ехать через Гребнево

На российском автомобильном пункте пропуска "Бурачки" идут реконструкционные работы, что сказывается на пропускной способности латвийского-российского пограничного пункта. Поэтому водителям грузовиков рекомендуется ехать не через Терехово, а через Гребнево, сообщает Служба госдоходов (VID).

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Работы на АПП "Бурачки" начались 10 марта, и на неопределенное время закрыта часть полос, поэтому снизилась пропускная способность пограничного пункта. По состоянию на 8 утра 31 марта въезда в Россию ждали 280 грузовиков. На пограничном пункте "Гребнево-Улыблинка" очередей не было.

За очередями на границах можно следить на сайте VID в разделе Muita/Noderīgi/Muitas kontroles un robežkontroles punkti. Информация обновляется два раза в день.