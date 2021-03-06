На автобусе Кални-Салдус и Лиепая - Рига ехал инфицированный Covid-19 пассажир
Foto: LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний в ходе эпидемиологического расследования выяснил, что пассажир, у которого была подтверждена инфекция Covid-19, 3 марта ехал на автобусе по маршруту Кални-Нигранде-Франчи-Курсиши-Салдус (SIA Tukuma auto номер рейса 6744).

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В 17.10 человек ехал от остановки Кални до Cалдусской автостанции. Потом пересел в автобус Лиепая-Салдус - Рига (AS Nordeka, номер рейса 7937) и в 18.40 ехали из Салдусской автостанции до Риги.

Всех пассажиров, которые ехали в это время по этим же маршрутам, просят следить за состоянием своего здоровья. Если появились характерные симптомы, советуют остаться дома и связаться с семейным врачом.

До 6 апреля расширены возможности провести оплаченный государством тест на Covid-19.

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