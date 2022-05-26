"На автовокзале нам очень обрадовались". Волонтеры открыли центр помощи беженцам: вот как он работает

Каждый день на Рижский автовокзал прибывают несколько сотен людей, бежавших из Мариуполя — с детьми, вещами, животными. Многие из них на ногах уже несколько дней, но их здесь никто не встречает. Неделю назад участники молодежной организации Young Folks LV пришли к администрации автовокзала, получили помещение и открыли свой центр помощи. Delfi побывал там и рассказывает, как работает центр, откуда у волонтеров ресурсы и как можно помочь.

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"Мы пришли на автовокзал к администрации, они нам обрадовались — это для них очень большая проблема. Автовокзал обращался в Рижскую думу, но никто ничего не делает уже два месяца. Нам дали помещение, компьютер, интернет и принтер, мы заключили договор и начали работать", — рассказывает основатель Young Folks LV Александр Морозов.

Young Folks LV работает в Латвии уже 10 лет — занимается неформальным образованием и досугом для детей, подростков и молодежи. Александр Морозов признает, что главным ресурсом организации всегда были люди. Среди 5 тысяч друзей Александра на Facebook — отзывчивая молодежь, родители и активисты из Латвии и со всего мира.

"Недавно к нам обратились эстонские волонтеры из Нарвы — сказали, что от них в Ригу едут люди, нужно принять. Я сделал одну публикацию на Facebook и за полтора часа мы накормили и приютили четыре семьи. Для эстонцев стало шоком, что так можно. Мы начали работать вместе, и за неделю помогли еще 40 людям.

"Но людей, конечно же, было больше, — рассказывает Александр Морозов. — В какой-то момент мы поняли, что помогаем 40 людям за неделю, а на автовокзал каждый день прибывают 200 человек, которые не знают, что делать дальше". Волонтеры из Young Folks LV решили, что нужно быть на месте и сразу на вокзале оказывать поддержку — иначе нет смысла.

Большинство беженцев едут из оккупированных территорий Украины через Эстонию и Ригу в Лиепаю, откуда ходит бесплатный паром до Травемюнде в Германии.

По словам основателя Young Folks LV, кто-то едет обратно в Украину, на запад страны, кто-то в Варшаву, поближе к Украине. Некоторые цепляются за возможность остаться у знакомых или детей в Германии, Словакии, Швеции. Кто-то остается в Эстонии и в Латвии, в таком случае волонтеры направляют беженцев центр для беженцев на Калькю 1, регистрировать документы.

Последние 500 евро и женская обувь 37 размера

"В основном, к нам приходят люди, которые уже несколько дней в пути. Говорят — мы тут просто сейчас упадем, дайте где-то полежать, ночь выспаться, и завтра дальше", — рассказывает основатель Young Folks LV.

В центре помощи все работают бесплатно. На полках — бутылки с водой, печенье и сухарики, стопки распечаток с пометками, в каком случае что выдавать: карта, если нужно добраться до Старой Риги, инструкция, что делать, если в Латвии надолго. В день у волонтеров может уйти до тысячи евро — на еду, ночлег или билеты для беженцев.

Люди обращаются за поддержкой напрямую, либо кураторы "Друзей Мариуполя" сообщают, что едут новые беженцы. У волонтеров есть чат, в котором отмечают, кого и куда расселяют. В нем указывают количество людей, возраст, пометку "с собакой". Затем каждый волонтер курирует свои семьи.

"Если нужно что-то конкретное, например, обувь 37 размера, или что-то из препаратов от давления, я пишу на фейсбук. В течение часа кто-то привозит вещи", — рассказывает Александр. В центре помощи вещи не собирают и не хранят.

Наталья едет в Загреб



Желающие помочь подходят регулярно. Один из них, Михаил — программист из России, в Латвии живет с 2016 года. Он увидел объявление о поиске волонтеров и заполнил анкету — а к вечеру получил сообщение с приглашением прийти завтра.

"Пока смотрю, что люди делают, помогал кому-то сумки донести, воду выдавал. Планирую иногда приходить", — рассказывает волонтер. Он говорит, что с начала войны впал в депрессию и мучается от бессонницы. Теперь хочет помогать людям и надеется, что это поможет и ему.

Пока Delfi разговаривает с основателем Young Folks LV, волонтеры центра помогают Наталье решить, как удобнее всего добраться до Загреба — смотрят расписание билетов и ищут самый доступный. Наталья приехала в Ригу 23 марта и провела здесь два месяца.

"Мир не без добрых людей!" — говорит Наталья. — "Да подождите, мы же еще ничего не сделали…" — "Вы тут такие спокойные, никто ни разу не нагрубил. Латвия хорошо принимает, только денег у вас не особо много. А в Украину сейчас ходит автобус? Ходит? А куда? Я вот думаю, может, в Харьков вернуться. Но там стреляют…"

В итоге становится ясно, что Наталье нужен билет до Будапешта. Он стоит 63 евро, у нее есть всего 20. Волонтеры решают заплатить за ее билет из собранных средств.

"Наш главный ресурс — люди, которые помогают бесплатно и готовы работать водителями, и пожертвования. Но сейчас, например, на счету осталось 500 евро, — рассказывает Александр. — Кого не сможем поселить и накормить — в церковь отправим. Но церковь тоже не бесконечная".

Как поддержать работу центра на автовокзале





Работу центра помощи можно поддержать, сделав пожертвование на счет организации Young Folks LV.

Реквизиты:

Young Folks LV

Swedbank

LV44HABA0551038525297

Maksājuma mērķis: Ziedojums

Пожертвование волонтерам в Лиепае:

Young Folks LV

Swedbank

LV44HABA0551038525297

Maksājuma mērķis: Ziedojums Liepāja

Беженцы из Украины в Латвии



С момента вторжения России в Украину общее число украинских беженцев в Латвии приближается к 30 тысячам, из них более четырех тысяч — дети школьного и дошкольного возраста. С учетом того, что в Латвии проживает 1,89 миллион человек, за три месяца населения страны возросло не менее чем на 1,5%.

В первые 90 дней пребывания в Латвии беженцам оказывают "безусловную" поддержку: услуги питания и проживания. С 24 мая ежедневно у десятков и сотен украинских беженцев будет истекать 90-дневный срок пребывания в Латвии, и сейчас правительство планирует продлить срок поддержки еще на 30 дней.

Подробно, на какие механизмы поддержки государства, украинцы смогут рассчитывать в Латвии можно почитать здесь.