На "Байрактар" для Украины за четыре дня собрали полмиллиона евро

Чтобы укрепить боеспособность Вооруженных сил Украины в противостоянии российскому нападению, в Латвии начата кампания по сбору пожертвований на покупку пяти беспилотников "Байрактар". С 16 августа на счет, открытый в Ziedot.lv, поступило свыше 510 тысяч евро, пишет rus.lsm.lv.

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В акции приняло участие более 14 тысяч человек. К 16:30 20 августа собрано 510 952 евро. На покупку одного беспилотника необходимо 4,5 миллиона.

Жители Латвии на поддержку Украины теперь жертвуют меньше, признала руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта. Одновременно она призывает больше людей внести свою лепту — пожертвование не обязательно должно быть крупным.