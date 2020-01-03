На Балтийском море ожидаются волны до 5,5 метра

В пятницу из-за штормового ветра на Балтийском море возможны волны до 5,5 метра.

В северной части Балтийского моря и западной части Финского залива ветер юго-западный, 14-19, порывами до 25 м/сек, вечером юго-западный и западный, 9-13, порывами до 18 м/сек, после полуночи начиная с моря вновь усилится до 12-16, порывами до 19, на море до 22 м/сек. Высота волны 2-4,5 метра, в море до 5,5 метра. Пройдут кратковременные дожди, ночью мокрый снег и дожди. Видимость преимущественно умеренная.

В проливе Вяйнамери, северной части Рижского залива и восточной части Финского залива ветер юго-западный, 11-17, порывами до 20-24 м/сек, вечером постепенно уляжется. Ночью ветер юго-западный и западный, 8-13, порывами до 15-18 м/сек. Высота волны 1,5-3,5 метра, в проливе Вяйнамери 1-1,7 метра. Кратковременные дожди, ночью также мокрый снег. Видимость преимущественно умеренная.