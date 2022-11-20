На Бауском шоссе изменена организация движения, ремонт дороги Рига-Эргли встал до весны

Пресс-служба Latvijas Valsts ceļi сообщает об изменении в организации движения на Бауском шоссе от Крусткалнса до Катлакалнса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В рамках строительных работ Кекавской объездной дороги начинается перестройка участка Бауского шоссе (А7) от Крусткалнса до Катлакалнса. С 15 ноября на этом участке произошли изменения в организации дорожного движения - для автомобилей открыта новая параллельная дорога справа от Бауского шоссе (см. карту).

Есть и другие изменения в организации движения. Построена новая параллельная дорога с левой стороны автомагистрали A7 возле Рамавы, которая соединяет рижскую улицу Баускас (V1) и подъездную дорогу к шоссе Валдлаучи-Рамава (V2), а также построенный туннель под недавно построенном Бауском шоссе (Кекавский объезд).

Перекресток Валдлаучи закрыт, автомобили и пешеходы могут пересекать Бауское шоссе из Рамавы в Баложи через новый туннель. Также закрыто движение между улица Туяс / подъездная дорога к Валдлаучи – Рамава (V2) через Бауское шоссе.

Foto: Bauskas šosejas

Для движения пешеходов в нескольких местах у новых участков дорог устроены пешеходные дорожки, шесть пешеходных переходов на транспортных развязках и возле автобусных остановок. Автобусные остановки перенесены на параллельные дороги. Максимальная скорость на участке составит 50 км/ч.

Такая организация движения на этом участке Бауского шоссе будет действовать до августа 2023 года.

Кекавская объездная дорога в цифрах

При реализации проекта Кекавской объездной дороги будет построено почти 100 км полос движения и уложено 220 000 тонн асфальта. При строительстве трассы будет использовано 450 000 тонн доломитовой и гранитной крошки, а также 520 000 кубометров песка.

В процессе строительства впервые в Латвии будет использована технология тонкослойного асфальта. Также будут использованы разработанные и изготовленные в Чехии сборные бетонные водопропускные трубы с особо выраженной долговечностью и устойчивостью к агрессивным климатическим условиям.

Общая длина металлических ограждений по всей длине трассы составит 40 000 м, а бетонного ограждения – 4000 м. Кроме того, построят 14 искусственных сооружений и противошумные решения, реконструируют магистральный водопровод, газопроводы и три пересечения ЛЭП, построят сети дождевой канализации, установят около 900 осветительных приборов.

Для круглосуточного контроля строящейся дороги будет создан диспетчерский пункт с 20 камерами видеонаблюдения, двумя метеостанциями, десятью датчиками (для фиксации транспортного потока) и системой анализа данных о движении автомобилей.

В наиболее активную фазу строительных работ на стройплощадке будут работать до 450 человек, свыше 100 единиц автотранспорта и 50 единиц техники.

Почему объездная дорога именно в Кекаве?

Участок Бауского шоссе (А7) от Рига до Кекавы является одной из самых загруженных дорог в Латвии, средняя интенсивность движения - 17 000 автомобилей в день, на некоторых участках - свыше 25 тысяч автомобилей. Шоссе пересекает город Кекаву. Интенсивность движения грузового транспорта на данном этапе превышает лимит в три раза.

При этом Бауское шоссе – единственная государственная магистраль, имеющая всего по одной полосе движения в каждом направлении для въезда и выезда из Риги.

Строительство и обслуживание

Разработка и строительство технического проекта основного пути, параллельных дорог, путепроводов и другой инфраструктуры осуществляется частным партнером AS Kekava ABT и его субподрядчиками, надзор за строительством обеспечивает SIA Firma L4.

Строительные работы планируется завершить к концу 2023 года.

Кекавская объездная дорога - первый амбициозный проект государственно-частного партнерства в дорожном строительстве в странах Балтии. Частный партнер обеспечивает проектирование, строительство, финансирование и техническое обслуживание дороги в течение 23 лет и несет полную ответственность за ремонтн, обслуживание и другие виды работ в течение всего срока действия договора. Частный партнер гарантирует, что в течение еще пяти лет после окончания договора (в 2043 году) Кекавская объездная дорога останется в надлежащем качестве и не будет нуждаться в капитальном ремонте.

* * *

Ремонт участка дороги Рига - Эргли приостановлен до весны

В дорожно-строительных работах на региональной трассе Рига – Эргли (P4) на участке от Рижской окружной дороги (Балтэзерс–Саулкалне) (A4) до поворота на Тинужи (P10) (14,13–30,3 км) взят технологический перерыв до весны 2023 года. В это время действует ограничение скорости до 70 км/ч, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Участок дороги Рига - Эргли протяженностью 16 км строится с марта 2022 года. К середине ноября асфальтобетонное покрытие на большей части его участков уложено в три слоя, местами – в два слоя, либо уложен только асфальтобетонный подслой. Горизонтальная разметка дороги проложена по всему участку, в местах частичного возведения асфальтобетонного покрытия имеется временная разметка желтого цвета.

Также на участке дороги построены водопропускные и дренажные трубы, вырыты канавы и начато укрепление откосов. На пересечении региональной дороги (P4) с Рижской объездной дорогой (A4) установлено новое освещение и светофоры.

Весной будущего года, когда возобновятся строительные работы, строители завершат укладку асфальтобетонного покрытия, установят дорожное оборудование и нанесут горизонтальную разметку.

Работы выполняет AS ACB по договорной цене 8,373 млн ​​евро (включая НДС), финансирование осуществляется из госбюджета. Автор проекта реконструкции - AS Celuprojekts, строительный надзор осуществляет SIA Būvju profesionālā uzraudzība.

Работы планируется завершить в 2023 году.

* * *

Временно закрыт мост через реку Стендес в Пастанде

В Пастанде Ибульской волости Талсинского края начались строительные работы, в ходе которых будет демонтирован старый мост через реку Стенде на местной дороге Талси-Ремеши (V1406) (4,80 км).

Железобетонный однопролетный мост, построенный в 1966 году, будет полностью демонтирован, так как в нем обнаружены значительные дефекты.

По итогам строительства через Стенде возведут новый мост с бетонным покрытием. Мост будет иметь сводчатую ​​конструкцию из стальных листов на железобетонном фундаменте, с правой стороны будет тротуар. В рамках работ русло и склон реки возле моста укрепят валунами. Работы планируют завершить во втором квартале 2023 года.

Переход по старому мосту будет закрыт до окончания строительных работ. Объехать место строительства можно по Вентспилсскому шоссе (A10), либо по региональной трассе Талси–Стенде–Кулдига (P120). Дорога в объезд может занять до получаса.

Движение пешеходов в Пастанде через реку Стенде обеспечивает пешеходный мост на улице Сколас.

Строительные работы выполняет SIA Katleri по договорной цене 574 тысячи евро (включая НДС), строительный надзор осуществляет SIA Teede injenizid, автор проекта – SIA Inženierbūve.