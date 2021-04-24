На благоустройство территорий жилых домов предлагается выделить 31 млн евро

Министерство экономики предлагает выделить на благоустройство территорий жилых домов 31 млн евро, свидетельствует разработанный министерством проект правил о займах для строительных работ по обновлению жилого фонда Латвии.

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Правила разработаны с целью улучшения технического состояния жилых домов и прилегающих к ним территорий, а также для развития инфраструктуры зарядки электромобилей возле жилых домов.

Минэкономики предлагает выделить на эти цели 31 млн евро. Администрированием займов будет заниматься финансовое учреждение развития Altum.

На поддержку могут претендовать собственники квартир, компании по обслуживанию жилых домов, кооперативные общества собственников квартир и юридические лица, в собственности которых имеются жилые дома.

Максимальная сумма займа для одного многоквартирного жилого дома составит 400 000 евро, но не более 120 евро за 1 кв. м общей площади дома. Максимальный срок займов составит 20 лет.