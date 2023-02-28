На бобров Рижского канала Рига уже потратила 170 000 евро

На бобров Рижского канала самоуправление потратило около 170 000 евро, сообщили сегодня члены комитета жилья и окружающей среды Рижской думы.

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Зеленые насаждения на городском канале ограждены металлическими сетками. С 2010 года на установку 119 таких сеток было потрачено 94 898 евро.

С 2014 года на мониторинг и прикармливание бобров, поселившихся на городском канале, было потрачено 74 147 евро.

В 2023 году на прикармливание бобров будет выделено 14 500 евро. Мониторинг проводится только на территории городского канала, и, согласно его последним результатам, в семье бобров остались только три особи.

На заседании комитета депутат оппозиции Инна Дьери спросила, каким образом борьба с бобрами перекликается с призывом мэра Риги не есть мясо. По ее мнению, неэтично призывать людей не есть мясо, организуя при этом отстрел бобров в Риге.

Она получила ответ, что предусмотрен не отстрел, а отлов бобров для сокращения их популяции и защиты территории от повреждения дренажных систем и затопления.

Депутат Константин Чекушин указал, что в процессе принятия решения о сокращении популяции городских бобров комиссией по координации охоты не принимали участия природоохранные организации, и, по его мнению, в будущем должна быть обеспечена возможность включения в эту комиссии защитников окружающей среды.

Депутаты были проинформированы о том, что бобры наносят ущерб городской инфраструктуре, например, когда-то затопление улицы Бикерниеку удалось предотвратить только путем сноса построенной бобрами дамбы.

Как сообщалось, Рижское самоуправление выделило 30 000 евро на ограничение популяции бобров в городе.