На болотах в Видземе в январе продолжают собирать клюкву

Впервые за несколько последних десятилетий сбор клюквы на болотах в Латвии не прекратился с наступлением зимних морозов. Благодаря аномально теплой погоде ягоды под Лимбажи собирают и в январе, сообщает TV3.

"Такая ситуация в январе — впервые, — заявила передаче "900 секунд" владелица хозяйства Gundegas Лаума Шпата. Она занимается выращиванием и сбором крупноплодной клюквы в течение 30 лет. — В январе обычно снег, зима. Мы катаемся на лыжах, а не ходим по ягоды. Но не в этом году".

По словам Шпаты, на болотах осенью был собран очень хороший урожай клюквы. "Мы собрали столько, сколько можем переработать. Остались поля с мелкими ягодами, их мы оставили для тех, кто собирает ягоды ради удовольствия", — отметила она.

На выходных на болото приезжают люди из Риги, Цесиса, Лимбажи и других городов. Шпата утверждает, что на прошлой неделе одна женщина вместе с мужем собрала 65 литров ягод.

Средняя температура воздуха в Латвии в 2018 году составила +8,2 градуса, что на 1,8 градуса превышает климатическую норму — среднегодовую температуру за период с 1981 по 2010 год, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В январе 2020 года было побито еще несколько температурных рекордов. На этой неделе после недолгого похолодания в Латвию с запада придет новая волна тепла.